Mer reklam i Apples App Store

Apple planerar att visa fler annonser i sökresultaten i App Store från och med nästa år. I dag finns det vanligtvis en annons högst upp när användare söker efter appar, men framöver kommer annonser även att visas längre ner i söklistan. Syftet är att ge utvecklare fler möjligheter att nå användare som letar efter appar.

Enligt Apple sker nästan 65 procent av alla appnedladdningar direkt efter en sökning i App Store. Företaget uppger också att över 800 miljoner personer besöker App Store varje vecka och att mer än 85 procent laddar ner minst en app vid sitt senaste besök. Annonserna ska ha samma utseende oavsett placering och kan leda till antingen en vanlig eller anpassad produktsida.

Utvecklare behöver inte ändra sina befintliga annonskampanjer för att kunna visas på de nya platserna. De kan inte heller välja exakt var annonsen ska visas, utan placeringen avgörs automatiskt. Betalningsmodellen förblir densamma, med kostnad per klick eller per installation. De nya annonserna börjar visas under 2026 och kräver Ios eller Ipad OS version 26.2 eller senare.