Telia har stoppat rekordmånga bedrägerisamtal

Telia meddelar att man under 2025 stoppade totalt 92 miljoner bedrägerisamtal, vilket är en ökning med 70 procent jämfört med året innan. Det innebär att omkring tre bedrägeriförsök i sekunden aldrig nådde fram till kunderna. Enligt Telia är detta det högsta antalet som hittills har stoppats.

Av de blockerade samtalen var cirka 57 miljoner så kallade wangiri-samtal. Det är korta samtal som bryts snabbt och som ska locka mottagaren att ringa tillbaka till ett dyrt nummer. Ytterligare 35 miljoner samtal var spoofade, vilket betyder att bedragarna förfalskar telefonnumret så att det ser ut att komma från ett pålitligt företag eller en privatperson.

Telia uppger att resultatet beror på ny avancerad teknik som kan upptäcka misstänkta samtalsmönster i realtid, samt ett ökat samarbete mellan teleoperatörer. Branschen har bland annat tagit fram gemensamma lösningar för att stoppa spoofade samtal innan de når kunderna.

Företaget samarbetar även med Polisen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt andra aktörer för att motverka bedrägerier. Samtidigt betonar Telia att bedragarna fortsätter att öka sina försök när de märker att de stoppas, och att både teknik och vaksamhet hos användarna är viktiga för att minska risken att drabbas.