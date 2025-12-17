Test: Oneplus 15R – En billigare toppmodell med få begränsningar

Betyg Telefoni & Data 8/10 Media & Skärm 7/10 System & program 8/10 Användarupplevelse 8/10 Material & kvalitet 9/10 Totalbetyg 80% Batteritiden Snabb Högtalarljudet Ingen trådlös laddning Kamera som inte alltid är att lita på

Systermodellen Oneplus 15 är en telefon som imponerar på nästan alla områden, men så är det också en toppmodell som kostar 12 000 kronor i sitt billigaste utförande.

När Oneplus först lanserades som varumärke var det ju snarare med billiga toppmodeller. Den rollen har Oneplus R-serie fått ta över, och nu, någon månad efter Oneplus 15, har Oneplus 15R kommit.

Det som slår mig när jag testar Oneplus 15R är hur små skillnaderna är mellan den och Oneplus 15. Oneplus 15R kostar 9000 kronor med 256 GB lagring och 10 000 kronor med 512 GB lagring. Det är väl inte direkt en billig toppmodell, men det är 75 procent av vad Oneplus 15 kostar, och det känns som man får mer telefon än så för pengarna.

Väldigt snarlik

Till utseendet är Oneplus 15r väldigt lik Oneplus 15, och för den delen Iphone 17 och Samsung Galaxy S25, med raka sidor i aluminium och en matt glasbaksida med en fyrkantig kameraö med avrundade hörn. Konstruktionen är dessutom ovanligt vattentålig, med fyra olika IP-klasser tål den både regn och att bada i sötvatten.

Skärmen är ljusstark och har en maximal uppdateringsfrekvens på 165 Hz, men den används bara i vissa spel, annars ligger högsta hastigheten på 120 Hz. Hastigheten kan ändras dynamiskt beroende på användningsområde, men inte lägre än till 60 Hz. Det innebär också att telefonen saknar så kallad Always On-display, det vill säga att den kan visa klocka och aviseringar på annars släckt skärm. Det är en skillnad mot Oneplus 15, och tittar man ordentligt kan man också se att de svarta ramarna runt skärmen är lite tjockare. Nu är de ovanligt tunna på Oneplus 15, så det är inte så att man upplever att Oneplus 15R har mycket dödyta runt skärmen.

Först med nytt chipp, men inte det snabbaste

Oneplus 15R har inte fått Qualcomms snabbaste chipset utan får nöja sig med Snapdragon 8 gen 5, den första mobilen med detta kretspaket. Det är alltså ett nytt toppchipset, men det saknar Elite i namnet som det snabbaste har. I våra prestandatester är Oneplus 15R tydligt långsammare än Oneplus 15, men lite snabbare än de andra av 2025 års toppmodeller. Det vill säga den är så snabb att man aldrig tänker på annat än att det är en toppmodell.

Batteritiden var ett område som utmärkte Oneplus 15. Tack vare ny batteriteknik hade man klämt in en kapacitet som var nästan 50 procent större än vad vi har vant oss vid. Oneplus 15R har ännu större batteri, om än bara med några procent. Att vi trots det inte får riktigt lika bra batteritid i vårt skärmtidstest beror kanske på att skärmen eller processorerna inte är riktigt lika strömsnåla, men det är på marginalen. Det här är en telefon där det kan gå både en och två dagar mellan laddningarna, batteritiden är verkligen lysande.

Ingen laddare följer med men köper du Oneplus egen laddare till kan den ladda med upp till 80 watt. Däremot saknas trådlös laddning i Oneplus 15R.

Kamerorna är det område där Oneplus 15R mest uppenbart inte är en riktig toppmodell. Inte huvudkameran då, för den har samma Sonysensor som Oneplus 15, men telekamera saknas här helt, och att vidvinkelkameran har en upplösning på 8 megapixel är en tydlig indikation på att den inte är särskilt vass, vilket också bekräftas när vi provfotograferar.

Oneplus pratar mycket om “computational photography” med Oneplus 15R, precis som man gjorde med Oneplus 15. Flera exponeringar i olika upplösning används för att ta bra mörkerbilder, och det finns ett högupplöst läge där samma teknik används för att skapa en 26-megapixelbild. Här blir ju Oneplus budskap lite motsägelsefullt, för med Oneplus 15 argumenterade man att det var det supersnabba chipsetet Snapdragon 8 Elite gen 5 som gjorde detta möjligt, men uppenbarligen fungerar det även med det långsammare Snapdragon 8 gen 5. I alla fall för det mesta.

Fantastisk skärpa

Jag gillar verkligen 26-megapixel-läget som ger fantastiskt skarpa bilder som tål att zoomas in i. Utom när det inte gör det. I de flesta fall blir bilderna lysande, men ibland går det uppenbart snett när exponeringarna ska kombineras. Som till exempel när de kala trädkronorna mot himlen blir onaturligt utsuddade, eller fruktdisken i matafären där skärpan är ojämnt fördelad. På samma sätt blir mörkerbilder utmärkta för det mesta, men ibland suddiga eller dubbelexponerade. Detta var något jag reagerade på redan i Oneplus 15 men tänkte att det kanske var en tidig programvara i mitt testexemplar. När problemen återkommer i Oneplus 15R börjar jag misstänka att de är av mer permanent art. Det är aldrig bra med funktioner man känner att man inte till hundra procent kan lita på.

Och på tal om det: AI. Det är klart att Oneplus har egen AI. Fokus just nu ligger på vad man kallar Mind Space, som ska vara ett utrymme för spontana minnesanteckningar som tolkas av AI och är sökbara av Gemini. För det ändamålet har man också bytt ut Oneplus traditionella skjutreglage för att sätta mobilen på ljudlöst mot en knapp. Du kan fortfarande ställa in knappen att slå på ljudlöst, men standardinställningen är kopplad till Mind Space. Med ett tryck på knappen tar du en skärmdump som sparas i Mind Space och tolkas av AI, med ett långtryck startar du röstinspelare som transkriberar din röstinspelning i Mind Space, och dubbeltryck öppnar helt enkelt Mind Space-appen. Det hela fungerar på svenska i betaversionen av appen som jag kör. Mind Space ska också kunna lägga ihop information från röst- och bildanteckningar och dra slutsatser av det.

Jag provar genom att fota av en plansch för ett evenemang, och tar sedan en röstanteckning att kolla upp om det går att boka tid till evenemanget på planschen. Bägge ligger i Mind Space, röstanteckningen är korrekt transkriberad och AI fattar att det handlar om en händelse och frågar om jag vill lägga in det i kalendern. Däremot finns ingen koppling till planschen, och det kan bero på att AI misslyckats med att tolka planschen som en plansch, utan har istället fokuserat på att försöka uttyda färgstänken på planket bredvid affischen, samt mobilens kameragränssnitt, som ikoner, blixt, EV, tre streck, med mera. Den identifierar i alla fall QR-koden på planschen korrekt.

En funktion som denna kräver ju att den faktiskt är tillförlitlig för att man ska börja förlita sig på den, så därför använder jag den inte. Fast det gör jag ändå, i form av oavsiktliga skärmdumpar som jag får av att det sitter en knapp på sidan som man lätt kommer åt av misstag.

Det kan ju ses som en ren bonusfunktion på marginalen, i ett system som i övrigt är rent och tydligt. I en telefon som överlag är supersnabb, har utmärkt skärm, fantastisk batteritid, och i alla fall en huvudkamera som tar riktigt bra bilder. Utom när den inte gör det.

Frågor och svar

Hur många systemuppdateringar är mobilen utlovad? Fyra större systemuppdateringar och sex år av säkerhetsuppdateringar, precis som Oneplus 15.

Hur är högtalarljudet? Riktigt fylligt och med bra stereokänsla, trevligt att titta på film med.

Hur är fingeravtrycksläsaren? Den är ultraljudsbaserad och sitter i skärmen. Jag registrerar fingeravtrycket genom att svepa runt fingret vilket går snabbare än vanligt och sedan fungerar den tillförlitligt under testperioden.

Ett alternativ

Är det en billig toppmodell du är ute efter är Poco F8 Ultra värd en titt. Den har inte riktigt lika stort batteri, men mer ambitiösa kameror och stöd för trådlös laddning.

Kameraexempel

I en övrigt skarp och fin bild har något gått snett med trädkronorna. Den här typen av problem är återkommande.