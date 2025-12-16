Smartphonemarknaden väntas krympa 2026

Den globala smartphone­marknaden väntas krympa under 2026. Detta enligt en ny analys från Counterpoint Research, som hävdar att leveranserna kommer att minska med drygt två procent jämfört med tidigare prognoser. Orsaken är främst kraftigt stigande priser på minneskomponenter, som gör telefonerna dyrare att tillverka och pressar efterfrågan.

Särskilt hårt drabbas billigare mobiltelefoner och flera kinesiska tillverkare får sina försäljningsprognoser nedjusterade. Kostnaderna för minne har redan ökat kraftigt och väntas fortsätta stiga under första halvan av 2026. Det gör det svårt för tillverkarna att fullt ut föra över prisökningarna till konsumenterna, vilket leder till färre lågprismodeller och enklare specifikationer.

Samtidigt bedöms de genomsnittliga priserna på smartphones stiga tydligare än vad man tidigare förväntade. Tillverkare med stor skala och stark kontroll över sin produktion, som Apple och Samsung, anses ha bättre möjligheter att klara situationen än mindre aktörer.