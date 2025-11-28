Test: Motorola Moto Buds Loop –Överraskar med mer än ljudet

Betyg Motorola Moto Buds Loop: 6/10 Unik design

Bekväma, sitter säkert på plats Slarvigt gjord app

Svagt samtalsljud

Mer än egentligen några andra hörlurar är Moto Buds Loop ett statement mer än bara ett par hörlurar. Det accentueras av att de går att få i två utföranden, ett lite mer anonymt, skogsgrönt vilket är den variant jag testar och så ett mer extravagant i guld med juvelliknande utseende prytt med Swarovski-kristaller. Den senare modellen är dubbelt så dyr som den gröna jag har.

Hörlurarna är utformade som små byglar där högtalaren är rund och sitter i hörselgångens mynning och en större motvikt med gissningsvis batteri och andra komponenter håller lurarna på plats från örats baksida. Lurarna sitter bekvämt och det går rätt snabbt innan jag glömmer att jag har dem på mig.

Överraskande ljud

Särskilt med tanke på lurarnas design så tycker jag att ljudet är riktigt bra. Jag får en omfångsrik ljudbild med bra balans och även tydliga basresurser som annars lätt saknas i relativt späda konstruktioner. Motorola har till och med något av en surroundkänsla som ger ljudet mer rymd. Hörlurarnas öppna design påverkar så klart upplevelsen även av ljudet. Jag kan fortfarande lyssna och höra när jag sitter i kollektivtrafik men eftersom allt omgivningsljud också hörs blir det inte någon särskilt angenäm upplevelse. Hörlurarna läcker i alla fall inte särskilt mycket.

När jag sitter i tunnelbanan måste jag ha rätt hög volym för att höra bra, men de jag sitter bredvid frågar jag och de hör då inte något av min musik. Inte heller i ett tyst kontorslandskap störs mina bordsgrannar av musiken.

Sorglig app

Jag kan hantera inställningarna för hörlurarna i den app som telefonen automatiskt föreslår att jag ska installera när hörlurarna ansluts till telefonen första gången. Den appen är dock rätt sorglig och slarvigt gjord. Givet Motorolas roll som mobiltillverkare finns appen för Android, men inte för Ios. Hörlurarna i sig fungerar dock så klart med valfria bluetooth-enheter.

I appen som heter Moto Buds kan jag hantera equalizer-inställningar, anpassa vad som ska hända när jag trycker eller trycker och håller in knappen på lurarna. Det går även att svara och avvisa samtal genom att bara nicka eller skaka på huvudet. Appen är dock dåligt översatt och inte ens konsekvent översatt så funktionen appen kallar för Fallinspelning kallas i nästa mening på samma sida för Ärendeinspelning och det gör helt enkelt många gånger att det blir svårt att förstå vad appen ens menar.

Acceptabelt samtalsljud

Samtalsljudet när jag ringer några testsamtal är acceptabelt men inte imponerande. Min röst hörs bra även om det finns tendens till att det upplevs som lite burkigt. Vad hörlurarna är särskilt dåliga på är dock att isolera rösten till förmån för andra ljud, så minst lika bra som min röst hörs bakgrundsmusik, andra som pratar och överlag andra ljud i omgivningen. Detta trots att jag aktiverat den valfria AI-baserade brusreduceringen för samtal i appen.

Moto Buds Loop ger dig alltså bra musikljud, om du befinner dig i relativt tyst miljö. De tillför också en del extra i stil, särskilt om du vågar dig på den dyra juvelversionen.