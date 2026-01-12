SpaceX får klartecken för fler Starlink‑satelliter

SpaceX har fått ett nytt tillstånd av den amerikanska kommunikationsmyndigheten FCC att bygga och skicka upp fler satelliter i sitt Starlink‑nätverk. Beslutet innebär att företaget får lägga till 7500 nya Gen2‑satelliter i omloppsbana. Dessa satelliter är utvecklade för att ge snabbare och stabilare internet, och de kan även kommunicera direkt med mobiltelefoner. I dag har SpaceX redan omkring 5000 Gen2‑satelliter i rymden och totalt ungefär 9450 Starlink‑satelliter runt jorden.

FCC beskriver beslutet som ett steg mot bättre bredbandstäckning, både i USA och globalt. Myndigheten lyfter fram att de nya satelliterna använder modernare teknik, kan arbeta över fler frekvensband och får placeras i flera olika höjder för att förbättra täckningen. Tillståndet öppnar också för att SpaceX ska kunna erbjuda direkt‑till‑mobil‑tjänster även utanför USA.

SpaceX har dessutom ansökt om ytterligare tillstånd för att på sikt få skicka upp 15000 fler Starlink‑satelliter, men det är ännu inte godkänt.