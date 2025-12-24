Mobil förutsäger mobilåret 2026 (del 2): Mobiltillverkarnas framtidsutsikter

Den som väntar på nästa stora grej efter smartphonen ska inte titta på Apple. Under 2026 tycks Iphone-tillverkaren satsa ännu mer på just Iphone och det med en vikbar variant och genom att dela upp lanseringen så att vi får Iphone-släpp på både vår och höst. Det har också talats om att Apple efter begränsad framgång för Vision Pro arbetar med att ta fram smarta glasögon i smidigare format och vi väntar oss även en sedan länge omtalad nysatsning på smarta hemmet, AI-driven, med en form av smart hemskärm med högtalare för att styra allt.

→ Apple

Den som väntar på nästa stora grej efter smartphonen ska inte titta på Apple. Under 2026 tycks Iphone-tillverkaren satsa ännu mer på just Iphone och det med en vikbar variant och genom att dela upp lanseringen så att vi får Iphone-släpp på både vår och höst. Det har också talats om att Apple efter begränsad framgång för Vision Pro arbetar med att ta fram smarta glasögon i smidigare format och vi väntar oss även en sedan länge omtalad nysatsning på smarta hemmet, AI-driven, med en form av smart hemskärm med högtalare för att styra allt.

→ Samsung

Annons

Samsung har en stabil position som en av de två största mobiltillverkarna, men den bygger allt mer på varumärkeslojalitet. Tittar man på till exempel mobilkameror, batterier eller prisvärde känns det snarast som att Samsung halkat efter genom att stå still. Samsung kan inte räkna med att deras lojala kunder är lika lojala som Apples, och om de inte lägger på ett kol kan deras position kollapsa plötsligt. Men förmodligen inte redan nästa år.

↘ HMD

Annons

På den svenska marknaden och i vår närhet har den senaste tiden hos HMD präglats av stiltje och nedmontering. Bolaget har slutat sälja sina telefoner i USA och här hemma är tonårsmobilen Fusion X1 den senaste i samarbete med smartklocketillverkaren Xplora, men den är i sin tur baserad på HMD Fusion som släpptes redan september 2024. Det ryktas om en uppföljare, men HMD:s fokus är mer på betydligt enklare telefoner och marknader som Indien där de nyligen lanserade en enklare hybridtelefon och flera enkla featurephones utan stöd för 4G och 5G. HMD är även inblandade i Xplora One, en kommande, mycket enkel barntelefon från norska Xplora. HMD är alltså allt mer en marginell nischspelare.

→ Oneplus

Annons

Vi var verkligt imponerade av Oneplus 15. Särskilt när det gäller kamerorna har Oneplus gjort stora framsteg. Även när det gäller tillbehör har Oneplus en bra nisch, med några av de bästa Wear OS-klockorna och utmärkta headset. Med så tydliga styrkor är det svårt att förstå varför Oppo därmed väljer att konkurrera med sig själv och lansera sitt eget varumärke i Sverige. Det är svårt att se att det gynnar Oneplus i alla fall.

↗ Oppo

Annons

För den som börjar på noll kan ju utvecklingen bara gå uppåt. I Sverige har Oppo nära på noll marknadsandel och varumärkeskännedom, även om många av Mobils läsare så klart känner till bolaget och dess telefoner. Oppo är en nykomling här, men har lång erfarenhet och har funnits till försäljning i många andra europeiska länder länge. Våra intryck av modellerna är positiva men Oppos prissättning gör att du får lite mer för pengarna hos konkurrenterna.

↗ Honor

Annons

För runt tio år sedan var Honor ett märke att räkna med i Sverige och frontades av artisten Petter som i flera år fungerade som ambassadör. Sedan försvann de och nu är det ett annat Honor, men fortfarande med tydliga Huawei-arv som gör comeback. Utbudet spänner från innovativa vikbara till flaggskeppslurar med kamerafokus såväl som billigare enklare telefonmodeller, alla med Android och full tillgång till Googles appar och tjänster. Honor som var en del av Huawei från början har ju sålts till nya ägare sedan flera år och samarbetar tätt med Google. Särskilt har Honors vikbara imponerat med tunn design och för 2026 har vi redan sett robottelefonen och Magic 8 Pro-serien som lovar gott.

→ TCL

Annons

Ytterligare en uppstickare på den svenska marknaden. När det gäller mobiler och surfplattor har de hittat en outnyttjad nisch med sina matta skärmar utan reflektioner. Produkterna är bra, men de svenska konsumenterna måste upptäcka dem för att de ska kunna ta fart.

↗ Google

Annons

Google har sett ökat intresse och försäljning av sin Pixel-serie och vi vet att en positiv trend, så här när de har nått en kritisk massa, ofta kan leda till fler framgångar. Google ligger efter i produktdesign när konkurrenterna satsar på vikbara i tunn design och påkostad kamerahårdvara, men visar framfötterna inom mjukvara.

→ Nothing

Annons

Sett till sin storlek spottar Nothing ur sig fler mobiler än de flesta och vi ser inget som tyder på att den trenden avtar. Dessutom säger sig tillverkaren ge sig in i fler produktkategorier och tittar specifikt på särskilda AI-prylar och lovar att de första ska släppas under 2026. De är knappast ensamma om sådana planer.

↗ Xiaomi

Annons

Xiaomi har lyckats bra och gör ständig innovation. Samarbetet med Leica har varit en ständig källa till framgång för bolagets kameramobiler och även på många andra områden accelererar Xiaomi. Ett tydligt ekosystem tar form, med utöver befintliga produkter även vitvaror och snart bilar. Eftersom Xiaomi visar sina produkter i Kina innan de kommer till Europa har vi redan en förhandstitt på Xiaomi 17-serien med extraskärm på baksidan och där syns att innovationen går vidare.

→ Motorola

De har hittat sin nisch. Motorola har en tydlig roll genom sina satsningar på färg och form. De tycks inte se telefoner som andra mobiltillverkare gör utan mer som ett klädesplagg, en väska eller en annan accessoar. Kanske är det rätt sätt att tänka när mobiler är något i varje människas ficka. Nu tycks dock andra tillverkare ta marknadsandelar, främst Google, så kan Motorola göra något för att vända negativa trenden? Vi tyckte nästan synd om dem när Pantone, som Motorola samarbetar med för färger som sticker ut, valde vitt som årets färg, en kulör som massor av mobiltillverkare regelmässigt använder och som därför inte alls får Motorola att sticka ut. Motorola löste det genom att sätta Swarovski-kristaller på den vita telefonen.

↘ Asus

Mobilbranschen rullar mycket på i traditioner år från år. De flesta tillverkare har sina lanseringar nästan samma tid på veckan varje år. Därför reagerade vi när Asus, vars gamingtelefon ROG brukar vara först med nya Snapdragon-chippet, uteblev nu i höstas. Den modiga mobiltillverkaren med kompakta modeller och nischade gaminglurar har blivit allt mer mainstream.

↗ Doro

Under förra året köptes Doro som gör seniormobiler upp av norska Xplora som gör främst uppkopplade barnklockor men som även allt mer satsar på telefoner. Här finns flera möjliga samordningsfördelar och det kan verka positivt för Doro.

↘ Sony

Att som Sony gjort ett tag nu, hålla sig kvar på smartphonemarknaden med absolut minsta möjliga ansträngning, gör att man obönhörligen tappar i relevans. Under året såg vi nya Sony-mobiler, men de säljs nu enbart på Sonys egna sajt och inte alls hos återförsäljare. Hur liten kan en mobiltillverkare bli?