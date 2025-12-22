86 miljoner låtar stulna från Spotify

En grupp som kallar sig Anna’s Archive säger att de har kopierat nästan hela Spotifys musikkatalog. Enligt gruppen handlar det om metadata för 256 miljoner låtar och ljudfiler för 86 miljoner spår. Det totala arkivet är nästan 300 terabyte stort och sprids nu via torrents. Materialet är sorterat efter hur populära låtarna är.

Spotify bekräftar till publikationen Android Authority att en obehörig aktör har skrapat offentligt metadata och dessutom använt otillåtna metoder för att ta sig förbi DRM-skydd för att komma åt vissa ljudfiler. Företaget säger att de fortfarande undersöker händelsen och vill inte bekräfta hur omfattande intrånget är.

Anna’s Archive beskriver projektet som ett sätt att bevara musik, men att kopiera och sprida ljudfiler på det här sättet bryter mot både Spotifys regler och upphovsrätten i många länder. Det är ännu oklart vilka åtgärder Spotify eller rättighetsinnehavare kommer att vidta.