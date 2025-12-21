-
Det finns hjälp
Ta hand om dig i jul och våga ringa
Om julen känns som ett stort mentalt mörker, tveka inte att söka hjälp för kom ihåg att just du är värdefull och att världen skulle bli mörkare och tommare utan dig.
Julen beskrivs ofta som en tid för glädje, gemenskap och värme. Men för många människor är det en period som kan kännas tung, ensam och fylld av krav. Kanske har man förlorat någon nära, kanske kämpar man med psykisk ohälsa, eller så är det helt enkelt svårt att leva upp till bilden av den perfekta högtiden. Det är viktigt att komma ihåg att dessa känslor är vanliga och att det finns hjälp att få. Du behöver inte bära allt själv.
Om du mår dåligt, har självmordstankar eller känner oro för någon annan, finns det organisationer och hjälplinjer som erbjuder stöd – anonymt, kostnadsfritt och ofta dygnet runt. Att ta kontakt kan kännas svårt, men det är ett viktigt steg mot att må bättre. Här är tio organisationer och stödlinjer som du kan vända dig till:
SPES – Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd
Telefon: 020‑18 18 00 (alla dagar 19–22)
Chatt: onsdagar och söndagar 19–21
Webbplats: https://spes.se
Suicide Zero
Ger råd och information om suicidprevention.
Telefon: 010‑200 80 12
Webbplats: https://suicidezero.se
Mind – Självmordslinjen
Telefon & chatt: 90101, öppet dygnet runt
Webbplats: https://mind.se
Hjälplinjen
Telefon: 90390 eller 020‑2 90390
Webbplats: https://1177.se (sök på Hjälplinjen)
BRIS (Barnens rätt i samhället)
För barn och unga upp till 18 år.
Telefon, SMS, chatt & mejl: 116 111, dygnet runt
Webbplats: https://bris.se
UMO – Ungdomsmottagningen online
Digitalt stöd för unga.
Webbplats: https://umo.se
Jourhavande präst
Telefon: via 112, öppet 21–06
Webbplats: https://svenskakyrkan.se/jourhavandeprast
Jourhavande Medmänniska
Telefon & chatt: 21–06
Webbplats: https://jourhavande-medmanniska.se
Friends
Stöd mot mobbning och ensamhet.
Webbplats: https://friends.se
Maskrosbarn
För unga med föräldrar som har missbruk eller psykisk ohälsa.
Chatt: söndagar–torsdagar 20–22
Webbplats: https://maskrosbarn.org
Kom ihåg: Om du är i akut fara eller någon är i omedelbar risk – ring alltid 112. Att prata med någon kan göra skillnad. Du är inte ensam, och det finns människor som vill lyssna och hjälpa.