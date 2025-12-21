Ta hand om dig i jul och våga ringa

Julen beskrivs ofta som en tid för glädje, gemenskap och värme. Men för många människor är det en period som kan kännas tung, ensam och fylld av krav. Kanske har man förlorat någon nära, kanske kämpar man med psykisk ohälsa, eller så är det helt enkelt svårt att leva upp till bilden av den perfekta högtiden. Det är viktigt att komma ihåg att dessa känslor är vanliga och att det finns hjälp att få. Du behöver inte bära allt själv.

Om du mår dåligt, har självmordstankar eller känner oro för någon annan, finns det organisationer och hjälplinjer som erbjuder stöd – anonymt, kostnadsfritt och ofta dygnet runt. Att ta kontakt kan kännas svårt, men det är ett viktigt steg mot att må bättre. Här är tio organisationer och stödlinjer som du kan vända dig till:

SPES – Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd

Telefon: 020‑18 18 00 (alla dagar 19–22)

Chatt: onsdagar och söndagar 19–21

Webbplats: https://spes.se

Suicide Zero

Ger råd och information om suicidprevention.

Telefon: 010‑200 80 12

Webbplats: https://suicidezero.se

Mind – Självmordslinjen

Telefon & chatt: 90101, öppet dygnet runt

Webbplats: https://mind.se

Hjälplinjen

Telefon: 90390 eller 020‑2 90390

Webbplats: https://1177.se (sök på Hjälplinjen)

BRIS (Barnens rätt i samhället)

För barn och unga upp till 18 år.

Telefon, SMS, chatt & mejl: 116 111, dygnet runt

Webbplats: https://bris.se

UMO – Ungdomsmottagningen online

Digitalt stöd för unga.

Webbplats: https://umo.se

Jourhavande präst

Telefon: via 112, öppet 21–06

Webbplats: https://svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Jourhavande Medmänniska

Telefon & chatt: 21–06

Webbplats: https://jourhavande-medmanniska.se

Friends

Stöd mot mobbning och ensamhet.

Webbplats: https://friends.se

Maskrosbarn

För unga med föräldrar som har missbruk eller psykisk ohälsa.

Chatt: söndagar–torsdagar 20–22

Webbplats: https://maskrosbarn.org

Kom ihåg: Om du är i akut fara eller någon är i omedelbar risk – ring alltid 112. Att prata med någon kan göra skillnad. Du är inte ensam, och det finns människor som vill lyssna och hjälpa.