Bli plusmedlem
Logga in

Det finns hjälp

Ta hand om dig i jul och våga ringa

Om julen känns som ett stort mentalt mörker, tveka inte att söka hjälp för kom ihåg att just du är värdefull och att världen skulle bli mörkare och tommare utan dig.

Ove Kaufeldt
Publicerad Senast uppdaterad

Julen beskrivs ofta som en tid för glädje, gemenskap och värme. Men för många människor är det en period som kan kännas tung, ensam och fylld av krav. Kanske har man förlorat någon nära, kanske kämpar man med psykisk ohälsa, eller så är det helt enkelt svårt att leva upp till bilden av den perfekta högtiden. Det är viktigt att komma ihåg att dessa känslor är vanliga och att det finns hjälp att få. Du behöver inte bära allt själv. 

Om du mår dåligt, har självmordstankar eller känner oro för någon annan, finns det organisationer och hjälplinjer som erbjuder stöd – anonymt, kostnadsfritt och ofta dygnet runt. Att ta kontakt kan kännas svårt, men det är ett viktigt steg mot att må bättre. Här är tio organisationer och stödlinjer som du kan vända dig till: 

SPES – Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd 

Telefon: 020‑18 18 00 (alla dagar 19–22)
Chatt: onsdagar och söndagar 19–21 
Webbplats: https://spes.se 

Suicide Zero 

Ger råd och information om suicidprevention. 
Telefon: 010‑200 80 12 
Webbplats: https://suicidezero.se 

Mind – Självmordslinjen 

Telefon & chatt: 90101, öppet dygnet runt 
Webbplats: https://mind.se 

Hjälplinjen 

Telefon: 90390 eller 020‑2 90390 
Webbplats: https://1177.se (sök på Hjälplinjen) 

BRIS (Barnens rätt i samhället) 

För barn och unga upp till 18 år. 
Telefon, SMS, chatt & mejl: 116 111, dygnet runt 
Webbplats: https://bris.se 

UMO – Ungdomsmottagningen online 

Digitalt stöd för unga. 
Webbplats: https://umo.se 

Jourhavande präst 

Telefon: via 112, öppet 21–06 
Webbplats: https://svenskakyrkan.se/jourhavandeprast 

Jourhavande Medmänniska 

Telefon & chatt: 21–06 
Webbplats: https://jourhavande-medmanniska.se 

Friends 

Stöd mot mobbning och ensamhet. 
Webbplats: https://friends.se 

Maskrosbarn 

För unga med föräldrar som har missbruk eller psykisk ohälsa. 
Chatt: söndagar–torsdagar 20–22 
Webbplats: https://maskrosbarn.org 

Kom ihåg: Om du är i akut fara eller någon är i omedelbar risk – ring alltid 112. Att prata med någon kan göra skillnad. Du är inte ensam, och det finns människor som vill lyssna och hjälpa.

nyheter ios android