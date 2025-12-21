Samsung visar första mobilkretsen med 2 nm‑teknik

Samsung har nu presenterat sin nya mobilprocessor Exynos 2600, som väntas användas i de europeiska versionerna av Galaxy S26‑serien. Det som gör den extra uppmärksammat är att det enligt Samsung är världens första mobilprocessor som tillverkas med en så kallad 2‑nanometersprocess.

Att gå ner till 2 nm betyder att komponenterna i processorn är extremt små. Ju mindre de är, desto fler får plats på samma yta, vilket gör att processorn både kan bli snabbare och dra mindre ström. Det gör också att mobilen kan hålla sig svalare, eftersom energin används mer effektivt.

Exynos 2600 har tio CPU‑kärnor baserade på Arms senaste teknik och ska ge upp till 39 procent bättre prestanda jämfört med föregångaren. Grafikdelen, Xclipse 960, har också fått ett rejält lyft och ska leverera dubbelt så hög prestanda samt bättre raytracing‑effekter i spel.

Processorn är dessutom byggd för att hantera avancerad AI lokalt i mobilen. Samsung säger att den nya NPU‑delen (AI‑motorn) är över 100 procent snabbare än tidigare och klarar större och mer avancerade AI‑modeller utan att behöva skicka data till molnet. Det ska ge snabbare funktioner som bildredigering, smartare kamerafunktioner och bättre röstassistenter.

Kamerastödet är också kraftigt uppgraderat. Exynos 2600 klarar sensorer på upp till 320 megapixel och kan spela in video i 8K‑upplösning med hög bildfrekvens.

Samsung lyfter även fram en ny teknik för värmehantering, kallad Heat Path Block, som ska hjälpa processorn att hålla en stabil temperatur även när den pressas hårt, till exempel vid spel eller AI‑uppgifter.

Med Exynos 2600 satsar Samsung alltså på att kombinera hög prestanda, bättre energieffektivitet och mer avancerade AI‑funktioner, och 2 nm‑tekniken är en stor del av att det blir möjligt.