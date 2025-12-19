Tiktok säljer sin USA‑verksamhet

Turerna kring ett eventuellt förbud av Tiktok i USA kan vara på väg att lösa sig. Det kinesiska företaget Bytedance har gått med på att sälja en stor del av Tiktoks verksamhet i USA. Detta enligt publikationen BBC. Affären innebär att amerikanska och internationella investerare tar över kontrollen för den amerikanska verksamheten så att appen ska kunna fortsätta användas av över 170 miljoner amerikaner. Bland de nya ägarna finns teknikbolaget Oracle, riskkapitalbolaget Silver Lake och investeringsbolaget MGX från Abu Dhabi. Tillsammans får de cirka 45 procent av ägandet, medan Bytedance behåller knappt 20 procent och övriga andelar går till befintliga investerare.

Bakgrunden är flera års politisk press från Washington som velat tvinga Bytedance att sälja av säkerhetsskäl. Den amerikanska kongressen röstade 2024 igenom en lag som skulle förbjuda Tiktok om företaget inte såldes. President Donald Trump har sedan dess skjutit upp förbudet flera gånger och i september meddelade han att han och Kinas president Xi Jinping kommit överens om att affären kunde gå vidare.

Avtalet ska slutföras den 22 januari 2026 och värderas till omkring 14 miljarder dollar, motsvarande drygt 130 miljarder kronor. Bytedance har samtidigt lovat att Tiktoks rekommendationsalgoritm ska tränas om på amerikansk användardata för att minska risken för påverkan utifrån. Kritiker menar dock att affären inte nödvändigtvis stärker skyddet för användarnas integritet.

För många småföretagare som använder Tiktok för att nå kunder är beskedet ändå viktigt. Plattformen har blivit en central marknadsplats och flera användare hoppas att den nya ägarstrukturen inte förändrar upplevelsen.