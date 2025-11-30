Test: Garmin Instinct Crossover Amoled – Karismatisk träningsklocka med riktiga visare

Betyg: 7/10 Väl fungerande integration mellan visare och skärm Dyr

Garmin har en förvirrande mängd klockor i sin portfölj, och åtminstone jag klarar inte av att hålla isär vad som särskiljer de olika produktfamiljerna. Baserat på hur de presenteras är Instinct-familjen tänkta att vara lite tåligare outdoorklockor snarare än löparklockor eller smartklockor. Crossover Amoled betyder i sin tur att klockan har riktiga visare och en lysande Oled-skärm snarare än en e-pappersskärm som var vanligare i Garminklockor tidigare. Oled-skärm, men däremot inte pekskärm. Klockan styrs helt och hållet via knappar. Detta stör jag mig mindre på än jag trodde att jag skulle göra, delvis för att de fem knapparna är så pass intuitiva. Tänd och släck skärmen, uppåt, neråt, välj och gå tillbaka. Men att mata in skärmkoden som behövs om jag ska kunna blippa betalningar med klockan genom att snurra ett hjul med siffror fram och tillbaka blir lite segt i längden.

Det är en robust klocka i metall och stöttålig plast, men också rätt stor och den sticker upp en del från handleden. De riktiga fysiska visarna är det som mest särskiljer Instinct Crossover Amoled från andra Garminklockor. Om det kan man antingen tycka att det är lysande, för då kan man alltid se vad klockan är, eller så kan man tycka att den enda anledningen att man inte alltid ser vad klockan är även på en klocka utan visare är att skärmen inte tändes när du tittade på den. Kompensation för ett tekniskt misslyckande alltså. Men en klocka är mer än en nyttopryl, det viktiga här är om du gillar att ha riktiga visare på din sportklocka. Och det gör jag, i alla fall om det är så väl utfört som här.

Visare och skärm samarbetar

Standardurtavlan på oledskärmen visar datum, puls, batteri och antal steg jag gått på små displayer som flyttar sig runt på skärmen så att de aldrig ligger dolda av de fysiska visarna. Om jag bläddrar neråt till widgetarna för hälsovärden och annat ställer sig visarna som en linje på mitten av skärmen för att inte skymma innehållet. Häftigast är det när visarna och skärmen samverkar, om du till exempel slår på kompassfunktionen. Då förvandlas visarna till kompassnål, men de blir också upplysta av den underliggande skärmen som rör sig i takt med de analoga visarna. Visarna är också självlysande så att du kan se vad klockan är på natten utan att behöva tända klockans skärm.

Systemet i klockan känns igen från andra Garminklockor, med de tidigare nämnda widgetarna som presenterar kortfattad hälsofunktion, och tillgång till träningspass och andra appar. Här finns många träningspass att välja mellan men för löpning får du inte lika detaljerad information som från Garmins löpklockor.

Rör dig!

Ibland får man känslan av att klockan inte har den senaste versionen av Garmins system. Rörelsepåminnelserna har till exempel blivit mycket bättre i de senaste Garminklockorna jag testat, men här är vi tillbaka till ett barskt “Rör Dig!” utan vidare förklaring av vad klockan tycker att jag ska göra. En gång blir jag åthutad att röra mig när jag är i färd med att lyfta hantlar.

Klockans extrafunktioner har tydlig inriktning mot vildmarksäventyr, som navigering, expeditionsläge där navigeringen hålls igång men hälsosensorerna stängs av för att spara batteri och möjligheten att lägga in referenspunkter som du kan navigera tillbaka till. Det finns också en appbutik med ett litet antal tredjepartsappar som kan installeras, men inte Spotify, möjlighet att lyssna på musik i klockan utan mobilen saknas.

Du kan ta emot aviseringar från mobilen till klockan, och har du en Androidmobil kan du även svara på dem med ett antal förinställda fraser. De kan du redigera i appen på mobilen som du synkar mot.

Klockan har en separat ficklampa riktad uppåt som du tänder genom att dubbeltrycka på av/på-knappen och de flesta knappar har genvägar som du kommer till med dubbeltryck eller långtryck. Till funktioner som saknas hör som nämnts möjlighet att lyssna på musik utan mobilen.

Garmin anger klockans batteritid till 14 dagar om du inte har always on-displayen på. För ovanlighets skull får jag betydligt mindre än vad Garmin anger, och jag behöver ladda om klockan efter lite mer än 8 dagar efter en full laddning. Sedan ska det sägas att klockan fortsätter att visa tiden med visarna även efter att batteriet tagit slut så att oled-skärmen är släckt, oklart hur länge.

Om du har svårt att se poängen med analoga visare på en smartklocka lär inte Garmin Instinct Crossover Amoled omvända dig, men om dess utseende tilltalar dig är det troligt att klockan kommer att charma dig ännu mer när du börjar använda den.