Oneplus breddar sig med tre nya produkter
Oneplus lanserar ny mobil, surfplatta och klocka
Precis före jul kommer Oneplus att expandera sin produktportfölj med tre nya produkter.
Den 17 december kommer Oneplus att lansera te nya produkter i form av en mobil, en surfplatta och en smartklocka
Mobilen OnePlus 15R lanseras i färgerna Charcoal Black och Mint Breeze, med en ny kameradesign och branschens mest kompletta IP-klassificeringar (IP66, IP68, IP69 och IP69K). Det innebär att modellen är motståndskraftig mot damm, vatten och extrema miljöer, vilket understryker en ambition att erbjuda en långlivad och robust telefon för både vardag och krävande användning.
Surfplattan OnePlus Pad Go 2 riktar sig till mellanprissegmentet. Den har antireflexbehandlat glas och kommer i färgerna Shadow Black och Lavender Drift, där Shadow Black-versionen blir företagets första surfplatta med 5G. Samtidigt introduceras Pad Go 2 Stylo, en integrerad penna som markerar en ny riktning för serien och gör surfplattan mer lämpad för produktivitet, anteckningar och kreativt arbete.
Smartklockan OnePlus Watch Lite kompletterar sortimentet med hälsofunktioner i flaggskeppsklass till ett mer överkomligt pris. Den har en elegant silverfärgad stålfinish och en modern design som är anpassad för både vardagsbruk och en aktiv livsstil, vilket gör den tillgänglig för en bredare målgrupp.
Produkterna blir tillgängliga från den 17 december. Några priser är ännu inte offentliggjorda.