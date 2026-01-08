IKEA lanserar billig snabbladdare

IKEA har lanserat en ny USB‑C‑laddare som sticker ut genom sitt låga pris. Laddaren heter Sjöss, har en effekt på 20 watt och kostar 39 kronor i Sverige. Den är tänkt att fungera med både Android‑telefoner och iPhones och kan även användas för att ladda surfplattor och andra mindre enheter.

Enligt en artikel på MSN är tanken bakom produkten att göra laddare mer utbytbara och mindre värdefulla i vardagen. Eftersom priset är så lågt ska det kännas mindre besvärligt om laddaren tappas bort eller glöms kvar någonstans. Det kan också göra det enklare att ha flera laddare hemma, på jobbet eller i väskan.

Sjöss‑laddaren använder USB‑C och stödjer snabbladdning via Power Delivery. Den säljs utan kabel och är kompakt och lätt, vilket gör den anpassad för resor. IKEA beskriver den som enkel att ta med och kompatibel med universell nätspänning.

Sjöss finns även i en version med en port och 65W för 129 kronor, och en version med två portar och 45W för 179 kronor.