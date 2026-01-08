ChatGPT lanserar AI-läkare

OpenAI har presenterat ChatGPT Health, en ny funktion som ska hjälpa människor att bättre förstå och hantera sin hälsa. Tjänsten är en specialanpassad version av ChatGPT som samlar hälsoinformation och använder artificiell intelligens för att ge mer relevanta och personliga svar.

ChatGPT Health är utvecklad med stort fokus på integritet och säkerhet. Hälsosamtal skyddas genom särskild kryptering och isolering, och användare kan på ett säkert sätt koppla samman medicinska journaler och hälsoappar. Målet är att skapa en tydligare överblick över information som annars ofta är utspridd mellan olika system och dokument.

Enligt OpenAI är hälsa redan ett av de vanligaste ämnena i ChatGPT, med över 230 miljoner människor världen över som varje vecka ställer frågor om hälsa och välbefinnande. Den nya funktionen har tagits fram i samarbete med läkare och ska stödja användare i att ta en mer aktiv roll i sin hälsa, utan att ersätta professionell vård.