-
Så vattentät är din mobil
-
Krönika: Så kan Apple ändra förutsättningarna för Iphone under 2026
-
Mobilredaktionen spådde 2025 – så rätt och fel hade vi
-
Mobil förutsäger mobilåret 2026 (del 2): Mobiltillverkarnas framtidsutsikter
-
Krönika: Konsumentverket får städa när 2g och 3g stänger ner
-
Krönika: Det här behöver Samsung göra för att lyckas 2026
-
Så länge håller en mobil, snabbladdningens effekt och mer – Mobil svarar
-
Krönika: Tre mobilhändelser som blir mina höjdpunkter 2026
-
Mobil förutsäger mobilåret 2026 (del 1)
-
Årets bästa produkter och viktigaste händelser – Mobil sammanfattar 2025
Vad har du för problem?
ChatGPT lanserar AI-läkare
OpenAI lanserar ChatGPT Health, en ny funktion som ska hjälpa människor att få bättre överblick över sin hälsa med stöd av artificiell intelligens.
OpenAI har presenterat ChatGPT Health, en ny funktion som ska hjälpa människor att bättre förstå och hantera sin hälsa. Tjänsten är en specialanpassad version av ChatGPT som samlar hälsoinformation och använder artificiell intelligens för att ge mer relevanta och personliga svar.
ChatGPT Health är utvecklad med stort fokus på integritet och säkerhet. Hälsosamtal skyddas genom särskild kryptering och isolering, och användare kan på ett säkert sätt koppla samman medicinska journaler och hälsoappar. Målet är att skapa en tydligare överblick över information som annars ofta är utspridd mellan olika system och dokument.
Enligt OpenAI är hälsa redan ett av de vanligaste ämnena i ChatGPT, med över 230 miljoner människor världen över som varje vecka ställer frågor om hälsa och välbefinnande. Den nya funktionen har tagits fram i samarbete med läkare och ska stödja användare i att ta en mer aktiv roll i sin hälsa, utan att ersätta professionell vård.