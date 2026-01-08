Långsam övergång till Ios 26

De flesta Iphone‑användare har ännu inte uppdaterat till Ios 26, trots att systemet har funnits tillgängligt i nästan fyra månader. Detta enligt statistik från analysföretaget Statcounter som visar att över 60 procent av alla aktiva Iphones fortfarande någon version av Ios 18, medan bara omkring 16 procent kör Ios 26.

Statcounters siffror för januari 2026 visar att Ios 18.7 och Ios 18.6 är de vanligaste versionerna globalt. Det innebär att spridningen av Ios 26 betydligt långsammare än för tidigare stora Ios‑uppdateringar. Vid samma tidpunkt efter lanseringen hade både Ios 18 och Ios 17 nått över hälften av användarna.