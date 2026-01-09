-
Frågor och svar
Tips på headset med bra samtalsljud
En läsare behöver tips på headset med bra ljud vid telefonsamtal. Vi svarar.
Fråga: Jag letar för fullt efter headset med bra samtalskvalitet där motparten slipper ropa "Va!" efter varje mening. Jag har försökt med det mesta nu, var trogen användare av plantronics 5200 men kvalitén där har dalat rejält senaste 10 åren. Känner du till något in-ear headset, i klass med Apples Airpods Pro som fungerar på Android, kör Samsung S24 i dagsläget. Jag vill kunna ta en promenad och ta samtal istället för att ringa upp när man kommit hem och krupit in ett ljudisolerat rum alternativt slippa behöva hålla telefonen mot örat. Har det även en bra ljudbild för musik är det positivt men inte det högsta kravet för mig.
Elias Nordling svarar: De senaste headseten med bra samtalsljud jag testade var Samsung Galaxy Buds 3 FE och Nothing Ear 3. Nothing Ear 3 har bra samtalsljud överlag men en originell lösning med en mick i etuiet för knepiga ljudförhållanden. Du kan läsa mitt test här.
Erik var också riktigt imponerad av samtalsljudet i Huawei Freebuds Pro 4.
Det här är ett utdrag ur en längre artikel med frågor och svar. Artikeln publicerades tidigare i sin helhet exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar. Hela den ursprungliga artikeln hittar du här.
