Tips på headset med bra samtalsljud

Fråga: Jag letar för fullt efter headset med bra samtalskvalitet där motparten slipper ropa "Va!" efter varje mening. Jag har försökt med det mesta nu, var trogen användare av plantronics 5200 men kvalitén där har dalat rejält senaste 10 åren. Känner du till något in-ear headset, i klass med Apples Airpods Pro som fungerar på Android, kör Samsung S24 i dagsläget. Jag vill kunna ta en promenad och ta samtal istället för att ringa upp när man kommit hem och krupit in ett ljudisolerat rum alternativt slippa behöva hålla telefonen mot örat. Har det även en bra ljudbild för musik är det positivt men inte det högsta kravet för mig.

Elias Nordling svarar: De senaste headseten med bra samtalsljud jag testade var Samsung Galaxy Buds 3 FE och Nothing Ear 3. Nothing Ear 3 har bra samtalsljud överlag men en originell lösning med en mick i etuiet för knepiga ljudförhållanden. Du kan läsa mitt test här.

Erik var också riktigt imponerad av samtalsljudet i Huawei Freebuds Pro 4.

