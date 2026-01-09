Test: Samsung Galaxy A11 Plus – Bra basplatta

Betyg Uppkoppling och anslutningar 7/10 Media och skärm 6/10 System & program 8/10 Användarupplevelse 7/10 Material & kvalitet 7/10 Totalbetyg 70% Sju års uppdateringar Synkar mot Samsungtjänster Snålt med arbetsminne i den billigare varianten

Galaxy Tab A är Samsungs serie för de som vill ha en lite billigare surfplatta. Det är förmodligen de flesta, eftersom surfplatten på många sätt bara är ett komplement till mobilen, för de gånger du behöver göra något på större skärm än vad mobilen har. Då lägger man nog hellre pengarna på mobilen och väljer en billigare platta.

Liksom för Galaxy Tab A9-serien får vi här två plattor, Tab A11 och Tab A11 Plus, men det är Plus som är den “vanliga” surfplattan med skärm på rätt ordinära 11 tum, Tab A11 är istället en miniplatta med 8,7-tumsskärm. Samsung skippade Galaxy Tab A10 helt, så det här är uppföljaren till den två år gamla Galaxy Tab A9 Plus.

Inte så värst mycket har hänt med plattan i den nya versionen, mått och skärm är identiska men processorerna har blivit snabbare. Trots den blygsamma uppdateringen kan nog Samsung Galaxy A11 Plus sägas vara förstahandsvalet för den som vill ha en billigare surfplatta. Inte för att det inte finns något att välja mellan här, om vi ska räkna upp några alternativ har vi till exempel Lenovo Idea Pad, Oneplus Pad Lite och Xiaomi Pad 7, en del av dem är billigare, en del är bättre på vissa områden.

Men ingen av de andra står det Samsung på, och Samsung är ju det starkaste mobilmärket i Sverige efter Apple. Förutom ren varumärkeslojalitet finns det fördelar för den som redan har en Samsungmobil att välja en surfplatta i samma ekosystem. Dessutom är det inte ovanligt att Samsung har erbjudanden där man slänger med en surfplatta i Tab A-serien på köpet om du köper en mobil.

Med eller utan sim

Om du inte får Samsung Galaxy Tab A11 på köpet är de rekommenderade priserna:

Wifi:

3290 kr för 6/128 GB

3890 kr för 8/256 GB

5G:

3890 kr för 6/128 GB

4490 kr för 8/256 GB

Du kan alltså få plattan med inbyggd sim-kortplats med 5g, men det fördyrar plattan en hel del, alldeles bortsett från den eventuella extra månadskostnaden för att ha ett eget sim-kort till surfplattan. Så bökigt är det inte att slå på internetdelning på mobilen, och jag märker att plattan hittar min Samsungmobils Internetdelning utan att jag ens behöver logga in. Wifi-varianten känns därför som det bättre köpet.

Formgivningen på Galaxy Tab A11 drar inte ögonen till sig, den ser ut som en surfplatta har gjort i många år nu, med metallbaksida och platt ram. Däremot känns den lite gammal på de tjocka svarta ramarna runt skärmen. Det är mest en estetisk sak, funktionellt skadar det inte att ha lite ram att hålla plattan i.

Den stora skärmen är huvudsaken på en surfplatta, och skärmen är som sagt identisk med den två år gamla föregångaren. Vänta er ingen Oledskärm med svärta och klara färger, och inte heller någon supersnabb skärmrespons. Trots förhöjd uppdateringsfrekvens på 90 hertz tycker jag skärmen släpar efter tydligt så fort jag skrollar. Den maximala ljusstyrkan känns också klen med dagens mått, det här är ingen platta man använder utomhus soliga sommardagar. Med dessa förbehåll är det inte en dålig skärm, upplösningen är tillräcklig för att skärmen inte ska kännas pixlig, och färgerna känns inte urvattnade.

Märkbart snabbare

Den tydligaste, och vad jag kan se enda, nyheten på hårdvarusidan är kretspaketet som driver plattan. Från Qualcomm Snapdragon 695 i Tab A9 Plus till Mediatek Dimensity 7300 i Tab A11 Plus som vi testar här. Mediatek Dimensity 7300 i dess olika varianter är nog det kretspaket vi sett i flest mobiler och surfplattor i mellanprisklassen det senaste året, och det levererar prestanda där man sällan reagerar på fördröjningar. Det är särskilt välkommet här eftersom alla andra Galaxy Tab A-plattor jag testat har känts rätt långsamma för prislappen.

Att Samsung Galaxy A11 Plus ändå känns lite långsam ibland kan bero på att den variant jag testar bara har 6 GB arbetsminne. Det skulle också kunna förklara varför jag inte kan installera flera av de spel jag vill testköra på plattan för att känna på prestandan. Processorerna i kretspaketet klarar gott och väl att leverera den prestanda som spelen behöver. Ska du använda plattan till spel rekommenderas alltså att du väljer varianten med 8 GB arbetsminne och 256 GB lagring.

Om du redan har en Samsungmobil är du säkert nöjd med att användargränssnittet i plattan är välbekant, och du får också tillgång till samsungs tjänster, har du till exempel sparat dina lösenord i Samsung Pass kan du synka dem mot surfplattan också. Däremot saknas en hel del funktioner du hittar i dyrare Samsungplattor. AI, utöver de finktioner Google står för, som Gemini och Circle to Search, lyser med sin frånvaro, och du hittar inte heller Dex-läget där du får ett mer datorlikt användargränssnitt där du kan köra appar i fönster. Du kan fortfarande dela skärmen mellan två appar och ha en app i ett flytande fönster, men inte lika flexibelt som med Dex.

Samsung utlovar sju år av systemuppdateringar och säkerhetsuppdateringar till plattan, och den levereras med senaste Android 16. Sju systemuppdateringar är ovanligt generöst för en surfplatta i den här prisklassen.

Plattans batteritid är högst genomsnittlig för surfplattor, vi får ut en skärmtid mellan sex och sju timmar på högsta ljusstyrka. Det är varken bra eller dåligt.

Samsung Galaxy Tab A11 Plus är inte självklart det bästa köpet om du bara vill ha en billig surfplatta. Men vill du dessutom att det ska vara en Samsung är nackdelarna få gentemot alternativen. Några hundralappar extra på priset, lite ljussvagare skärm eller lite långsammare, men också fler utlovade systemuppdateringar än någon av konkurrenterna. Ett riktigt bra basalternativ helt enkelt.

Frågor och svar

Hur är högtalarljudet? Plattan har quad-högtalare som ger stor bredd, men inte så imponerande ljud i de lägre frekvenserna. Dyrare plattor har bättre högtalare men de här är helt okej för prislappen.

Hur är kamerorna? Högst medelmåttiga. Förvänta dig inte snygga bilder, men de duger till att fota av kvitton eller videokonferenser.

Har plattan fingeravtrycksläsare? Nej, du får använda lösenord, mönster, pinkod eller enklare ansiktsupplåsning för att låsa upp plattan.

Ett alternativ

Xiaomi Pad 7 ligger i ungefär samma prisklass och har lite vassare skärm, men inte samma uppdateringslöfte.