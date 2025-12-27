Nyheterna i Samsung One UI 8: Låsskärmsklocka

Om du har lagt in en porträttbild på din låsskärm vill du kanske inte att klockan ska ligga i vägen för den bilden. I inställningarna för låsskärmen har därför Samsung lagt till ett nytt klockutseende bland klockorna i klockwidgeten.

Klockan är nummer två i listan över klockutseenden, du känner igen den på att siffrornas storlek varierar. Om du väljer den, och har valt en bild med en person eller ett husdjur till din låsskärmsbild, så kommer klockans siffror att forma sig så att de inte skymmer personen på bilden utan istället sträcka sig runt.

