-
Mobil förutsäger mobilåret 2026 (del 2): Mobiltillverkarnas framtidsutsikter
-
Krönika: Konsumentverket får städa när 2g och 3g stänger ner
-
Krönika: Det här behöver Samsung göra för att lyckas 2026
-
Så länge håller en mobil, snabbladdningens effekt och mer – Mobil svarar
-
Krönika: Tre mobilhändelser som blir mina höjdpunkter 2026
-
Mobil förutsäger mobilåret 2026 (del 1)
-
Årets bästa produkter och viktigaste händelser – Mobil sammanfattar 2025
-
Krönika: Okej, men hur agerar mobiloperatörerna i kaoset?
-
Mobil svarar om telefonerna som blockeras i 2G- och 3G-nedstängningen
-
PTS bär skulden när mobiler spärras med kort varsel
Tips
Nyheterna i Samsung One UI 8: Låsskärmsklocka
Samsung har lagt till en ny låsskärmsklocka som bättre ska matcha bilden på din låsskärm.
Om du har lagt in en porträttbild på din låsskärm vill du kanske inte att klockan ska ligga i vägen för den bilden. I inställningarna för låsskärmen har därför Samsung lagt till ett nytt klockutseende bland klockorna i klockwidgeten.
Klockan är nummer två i listan över klockutseenden, du känner igen den på att siffrornas storlek varierar. Om du väljer den, och har valt en bild med en person eller ett husdjur till din låsskärmsbild, så kommer klockans siffror att forma sig så att de inte skymmer personen på bilden utan istället sträcka sig runt.
Det här tipset kommer från en längre artikel om nyheterna i Samsung One UI 8. Artikeln publicerades tidigare i sin helhet exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar. Hela den ursprungliga artikeln hittar du här.
Läs även
-
Mobil listar: De här mobiltillverkarna får det tufft 2026
-
Samsung Galaxy A17 mot Motorola Moto G56: Två mobiler för 3000 kr jämförda
-
Mobil förutsäger mobilåret 2026 (del 2): Mobiltillverkarnas framtidsutsikter
-
"Samsung gör tredje vikbar modell i nytt format – direkt konkurrent till Iphone"
-
SmartThings får stöd för Matter‑kameror
-
Samsung visar första mobilkretsen med 2 nm‑teknik