Test: Xiaomi Poco F8 Ultra – Otroligt prisvärd toppmodell

Betyg Telefoni & Data 9/10 Media & Skärm 8/10 System & program 7/10 Användarupplevelse 9/10 Material & kvalitet 8/10 Totalbetyg 82% Supersnabb Batteritiden Huvudkameran Högtalarljudet Stor och lite klumpig Lite rörigt system

Jeanstyg, den var ny! Det tänker jag när jag första gången packar upp Poco F8 Ultra. Ja, baksidan är inte gjord i jeanstyg på riktigt, utan gummiplast som efterliknar denim. Förutom att det ser charmigt ut är det funktionellt, den räfflade gummiytanger bra grepp och minskar risken att telefonen glider ur handen på dig. Skulle den ändå göra det är risken mindre att telefonen går sönder eftersom baksidan inte kan spräckas.

Poco är ett av de varumärken som Xiaomi gärna låtsas är egna mobilmärken. Enligt Xiaomi har de en ungdomlig framtoning, och i Sverige säljs de främst via webbutiken Mi Store. För 9000 kronor får du den med 12 GB arbetsminne och 256 GB lagring, lägger du till en tusenlapp får du 16 GB arbetsminne och 512 GB lagring. I stort sett allt med den här mobilen kan beskrivas som “mycket för pengarna”.

Skärmen är till exempel högupplöst, snabb, väldigt ljusstark och med tunna svarta ramar runtomkring. Enligt Xiaomi har den en ny teknik kallad hyperRGB, som framför allt ska göra skärmen strömsnålare.

Det kombineras med ett stort batteri på 6500 mAh, Xiaomi hakar på utvecklingen med ny batteriteknik som ger högre kapaciteter. 6500 mAh är inte riktigt lika mycket som Oneplus har i sina senaste toppmodeller, men det är fortfarande rejält mycket bättre än för bara något år sedan, och det syns i vårt skärmtidstest, och för den delen i EU:s standardiserade batteritest där Poco F8 ultra har näst bäst resultat av de telefoner vi recenserat, efter Oneplus 15.

Snabbast möjliga

I Kina har Xiaomi släppt sin toppmodell Xiaomi 17 med Qualcomms snabbaste chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, men den telefonen kommer inte till Europa förrän tidigast i början av nästa år. Men Poco F8 Ultra har också Snapdragon 8 Elite Gen 5, den andra telefonen efter Oneplus 15 som släpps här i Sverige med chipsetet. Det innebär ett märkbart kliv upp i prestanda jämfört med förra årets chipset Snapdragon 8 Elite. Det märks kanske framför allt i hur snabbt kameran arbetar och appar startar.

Kamerauppsättningen är också ambitiös. Huvudkameran har en sensor på 1/1,31 tum, större än snittet även för mobiler i 10 000-kronorsklassen. Den tar bilder med utmärkt skärpa och fin färgåtergivning, och är riktigt bra på mörkerbilder. Här finns också en periskopkamera för telefotografering med fem gångers zoom. Eftersom telekameran har 50 megapixels upplösning men presenterar bilderna i 12 megapixel kan kameran zooma in ytterligare till tio gångers förstoring utan att ta till digital zoom. Men här tycker jag att man börjar märka av att telekamerans sensor inte är så stor, så lite skärpa har man ändå tappat vid denna förstoring. Men att kunna ta bilder i denna förstoring med en mobil för under 10 000 kronor är ändå imponerande. den enda av kamerorna som inte känns lyxig är vidvinkelkameran. Den har visserligen 50 megapixel även den, men sensorn är liten och den saknar autofokus så den kan inte användas till makrofotografering.

Extra Bose-högtalare

Bredvid kamerorna sitter en extra högtalare med texten “Sound by Bose” på. Det är alltså en tredje högtalare utöver stereohögtalarna i telefonens över- och underkant. Om man tittar på film märker man skillnaden direkt, du får ett fylligare stereoljud som påminner mer om vad du får från en surfplatta med fyra högtalare än vad du brukar få från en mobiltelefon, med mer tyngd i de lägre frekvenserna. I mobilens inställningar kan du justera ljudprofilen mellan dynamisk, som ger mer bas, och balanserad, som är lite bättre för att urskilja tal.

Systemet är Android 16, och gränssnittet Xiaomis Hyper OS 3, om man försökt ge Poco lite egen karaktär är det möjligen i systemets tema. Xiaomis Hyper OS ändrar rätt mycket i Androids standardgränssnitt utan att det egentligen känns som att det ger något. Du får många extra-appar, från Xiaomis egen webbläsare till förinstallerade tredjepartsappar från till exempel Amazon. Vi har inga uppgifter om hur många systemuppdateringar Xiaomi lovar till mobilen.

Utöver ett system som är en smula rörigt, har Poco F8 Ultra några egentliga nackdelar? Ja det är i så fall att det är en rätt stor och tung mobil. Xiaomis ordinarie toppmodell Xiaomi 17 som ännu inte släppts i Europa är en betydligt smidigare mobiltelefon. Men Poco F8 ultra är supersnabb, har utmärkt skärm och kameror och riktigt bra batteritid, och allt detta för 9000 kronor. Det är imponerande.

Frågor och svar

Jeansbaksida är inte min grej, finns den i mer diskret utförande? Den finns även i neutral gråsvart färg, och för den delen följer det med ett plastskal i anonym färg.

Funkar fingeravtrycksläsaren bra? Fingeravtrycksläsaren som sitter i skärmen är av ultraljudstyp och går snabbt att registrera och svarar snabbt på tryck.

Hur snabbt laddar mobilen? Det följer inte med någon laddare, men den stödjer snabbladdning med upp till 100 watt och trådlös laddning upp till 50 watt.

Ett alternativ

Oneplus 15 är lika snabb och har ännu bättre batteritid. Kamerorna har lite annan inriktning och använder flera exponeringar för oftast utmärkta men ibland misslyckade bilder.

Kameraexempel

Jag är särskilt imponerad av hur snygga bilder Poco F8 Ultra tar i dåliga ljusförhållanden.