Krönika: Tre mobilhändelser som blir mina höjdpunkter 2026

Jag vet inte säkert, men jag har hört snacket. Fått indikationer. Det händer mycket efter nyår. Generellt brukar CES-mässan i Las Vegas i början av året vara så bred ämnesmässigt att den inte riktigt fokuserar mobilt. Traditionellt har mobiltillverkarna istället väntat till MWC-mässan i februari-mars eller runt den tiden för att släppa sina nyheter. Samsung har de senaste åren släppt tidigt på året och fler tillverkare ser ut att ansluta med verkliga flaggskepp och andra prylar med tydlig mobilkoppling. Det blir spännande.

Direkt efter nyår drar det igång

Xiaomi förbryllar och skapar förväntan

Flera tillverkare har justerat lanseringstiming. Xiaomi 17-serien kom ut i Kina i september. En månad tidigare än när Xiaomi 14-serien gjorde entré förra året. Xiaomi 14 Ultra gjorde sedan sällskap med resten av serien för global lansering i februari 2025. I år har vi alltså redan. på distans, sett hur Xiaomi 17 Pro med skärm även på baksidan lanserats i Kina. Blir Ultra-modellen allt det plus den ännu bättre kameran, jag hoppas det. Hade inte trott att Xiaomi först byter namn på sin serie till 17 för att konkurrera direkt mot Apple, men sen väntar ett halvår med att släppa telefonerna utanför KIna, men så verkar det nu bli.

Sen vikbar Iphone men inte för vikbar Iphones skull

Vi har sett hur Apples planerade tunna Iphone Air under 2025 drog med sig hela mobilbranschen i ett race för att överträffa varandra. Även om Apple på många sätt håller sig på sin kant har de en otvivelaktig påverkan på alla sina konkurrenter. Egentligen behöver inte Apple ens släppa en vikbar IPhone för att motivera konkurrenterna att bli bättre. Det räcker att det som nu är tydligt att Apple kommer lansera en vikbar. Källorna från underleverantörer med läckor har varit många. Och det är tillräckligt för att både etablera vikbar som en kategori och få konkurrenterna att ta nästa steg.

Årets förväntade besvikelse

Vi har väntat på smarta glasögon ganska länge och jag köpte till och med Metas glasögon innan de fanns att köpa i Sverige. Inte för att de är särskilt smarta i praktiken. Det är mer glasögon med kamera, helt enkelt. Men när jag nyligen såg Googles event om Android XR grusades de små förhoppningar jag har på smartare glasögon. Ett par olika typer av smarta glasögon ska komma under nästa år och de som redan utvecklat en Android-app kan använda samma kod i glasögonen. På gott och ont kanske? Det gör att antalet appar blir stort men kommer de vara användbara. Ubers glasögonapp som ändå lyftes fram som föredöme verkade helt meningslös. Det skulle vara enkelt att hitta sin bil utanför flygplatsen, sa utvecklarna. Då använder den väl det man ser i glasögonen tänkte jag, och guidar med ett lager pilar över verkligheten, men nej inget. Bara en bild av appen mer eller mindre som den ser ut i mobilen.