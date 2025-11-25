Vi sålde en begagnad Iphone till Swappie – så här gick det

Mobil har i ett längre reportage skildrat resan när en begagnad Iphone får nytt liv hos Swappie i Tallin. Du kan läsa hela reportaget här. Då var vår förhoppning att vi på plats skulle kunna se hur vår egen Iphone renoverades, men istället skickade vi som alla Swappies kunder in telefonen med post.

Hela processen börjar med att jag går in på Swappies hemsida och beskriver min telefonen, den jag vill sälja. Vilken modell det är, lagringskapacitet, batterihälsa. Hur synligt sliten den är och om alla knappar, skärmen, kamerorna fungerar. Direkt här får jag ett preliminärt besked om värde, 1100 kronor. Jag tackar ja.

Från 1100 kronor till 55 kronor

Två dagar efter att jag registrerat min telefon på hemsidan och fått ett prisförslag hämtar jag upp emballaget hos mitt postombud. Efter att jag packat telefonen och skickat den tar det tre dagar innan jag får e-post från Swappie som bekräftar att telefonen kommit fram.

På morgonen den sjätte november, en vecka efter att Swappie mottagit telefonen får jag e-post som säger att det uppskattade priset på min telefon ändrats. Istället för 1110 kronor erbjuder nu Swappie 55 kr för min telefon, eller att gratis returnera den till mig.

Orsakerna som anges är att de tycker telefonen har “lätta repor och / eller tecken på slitage” samt att den främre kameran “har onormala färger och inte fungerar som den ska”. Själv hade jag inte märkt några fel på kameran, varken vid tillfället då jag skickade in den eller under perioden efter att jag köpte den av Swappie för cirka tre år sedan.

Apple erbjuder 890 kronor i utgångsbud

Jag bestämmer mig för att ta Swappies erbjudande om att gratis returnera telefonen till mig och testar istället att se om Apple är beredda att betala mer än 55 kronor för den. De erbjuder 890 kronor efter att jag fyllt i deras formulär och det gör att jag bestämmer mig för att prova det istället.

Swappie returnerar telefonen till mig och jag beställer samtidigt det returemballage som Apple erbjuder. Jag har nu alltså skickat och fått telefonen värderad hos Swappie helt utan att det kostat mig någonting. Telefonen kommer tillbaka och jag packar upp den och lägger den i Apples emballage. Nu ska den till Apples underleverantör i Tjeckien och jag lägger paketet i min närmaste Postnord postbox. Där får jag först skanna paketets fraktsedel med telefonen innan luckan öppnas och jag kan lägga dit paketet. Jag är särskilt noggrann med att kolla så att luckan stängs ordentligt och det kommer visa sig ha varit viktigt.

Postnord-paket på vift

Fredagen den 14 november är det när jag stänger luckan med paketet där i. Efter helgen får jag illavarslande information i Postnords app. Där står det att paketet "inte var tillgängligt för hämtning", att det ändå verkar vara på postterminalen i Segeltorp och att det väger 1 gram. Ett mail senare till Postnords kundservice ger svaret efter någon dag att de inte vet var paketet är och att det måste göras en reklamation. Den reklamationen kan dock inte jag göra, utan det måste den som betalat frakten göra, vilket alltså är Apples underleverantör i Tjeckien.

När jag ett par dagar senare får kontakt med underleverantören så har trots allt Postnord hittat paketet och det är på väg, om än försenat. I paketinformationen i appen står att det visserligen fortfarande inte är hämtat ur boxen, men ändå är mellan Danmark och Tyskland på väg till destinationen.

Priset bekräftat en timme efter ankomst

Telefonen jag skickar till Apple, samma telefon som alltså varit hos Swappie och vänt, är från början köpt hos Swappie. Därför har jag låga förväntningar på hur mycket Apple ska vilja betala för den. Det är inte bara på grund av att Swappie redan sagt att kameran är trasig och att telefonen efter deras undersökning bara är värd 55 kronor. Jag tänker även att just eftersom telefonen är köpt hos Swappie innehåller den säkert delar, säkert batteri, kanske även skärm, som inte är original.

Elva dagar efter att jag skickat min Iphone 11 Pro till Apple meddelar fraktbolaget att den kommit fram till mottagaren i Tjeckien. Då är det en berest telefon. Swappie skickade emballage till mig från Tyskland. Det emballaget använde jag för att skicka telefonen till Swappie och på den fraktsedeln stod det Vantaa, Finland. Därifrån skickar Swappie telefonen till sin anläggning i Estland där jag just varit och sedan vidare till Tysklandsanläggningen varifrån den skickas åter till mig. Samtidigt får jag Apples emballage skickat till mig från Tjeckien och lägger telefonen där i för att skicka vår Iphone till just Tjeckien.

Jag tycker det är riktigt spännande när fraktbolaget klockan 11.37 meddelar att telefonen anlänt Apples underleverantör i Tjeckien och blir därför överraskad när jag redan 65 minuter senare får ett mail där det står att Apple godkänt värderingen och att de alltså värderar telefonen till 890 kronor. Samma telefon som Swappie nyss sagt vara värd bara 55 kronor.

Förvånande slutsatser

Jag är verkligt förvånad över att Apple och deras underleverantör inte alls nämner något om det som Swappie sagt, att selfiekameran inte fungerade som den skulle, eller att något annat, som icke originaldelar, drog ner värderingen. Jag förvånas också över att jag redan efter en timme får värderingen bekräftad, en process som hos Swappie tog en hel vecka.

Till skillnad från Swappie så betalar dock inte Apple ut kontanter utan jag får ett avdrag när jag köper en ny Iphone eller ett presentkort på Apple Store. Men det är ändå tydligt att det kan löna sig att jämföra värderingar och att det görs fundamentalt olika bedömningar.