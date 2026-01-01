Krönika: Så kan Apple ändra förutsättningarna för Iphone under 2026

Apple är också extremt ansatt av nyfikna techläckare och förlitar sig på underleverantörer, så det är svårt, även om de gör sitt bästa, att hålla vad som komma skall hemligt.

Givet Apples långsamma utveckling av nya funktioner i Iphone är det ganska lätt att förutse vad som komma skall. Optisk zoom, snabb skärmuppdatering, nya nättekniker, det mesta kommer till Apples produkter pö om pö och år efter att de gjort entré i andra tillverkares mobiler. Apple är helt enkelt sällan teknikledande. De packar om det andra redan provat.

Även om Apple är rätt förutsägbara och har långsam utvecklingscykel finns det rum för överraskningar.

Läckor nyligen där intern testmjukvara med Apples interna kodnamn för nya produkter har blivit känd och informationen är fullspäckad med kommande produkter som ännu inte lanserats.

Även om en vikbar Iphone i september 2026 nämns, en jubileums-Iphone 2027 med skärm som flödar över alla kanter och utebliven Iphone 18 under 2026 (den kommer istället våren 2027) nämns är det som kan överraska mer det som vi hittar utanför Iphone-området.

För även om Iphone är central i produktutbudet är det de nya produktkategorierna som är mest spännande. De som förlänger användningsområdena för de produkter vi redan känner väl. Vi har länge pratat om smarta hemmet, men ännu har inte särskilt mycket hänt, framförallt inte från Apples håll. Det blir det ändring på, redan i vår verkar det som, när Apples smarta hemmahub släpps, en högtalare med pekskärm och kamera med Face ID. Det ska komma en bordsmodell och en väggmonterad modell och året efter väntas en “bordsrobot” som ska vara en mer utvecklad modell, alla dessa stöds så klart av Apple Intelligence.

Givet det återstår att se hur smarta de verkligen blir och vad de kan bidra till i hemmet. Samt vilka andra produkter dessa öppnar dörrarna för.