New York inför varningar på sociala medier

New Yorks guvernör Kathy Hochul har skrivit under en ny lag som kräver att sociala medier visar varningsmeddelanden för unga användare. Detta enligt publikationen TechCrunch. Lagen gäller plattformar som använder funktioner som autoplay, oändlig scroll, pushnotiser och synlig gilla‑räkning, eftersom dessa anses kunna bidra till beroendeframkallande användning.

Enligt lagen ska varningarna visas när en ung användare först möter en sådan funktion och därefter med jämna mellanrum. Det ska inte vara möjligt att hoppa över eller stänga varningarna. Syftet är att skydda barns och ungas psykiska hälsa och ge familjer tydligare information om hur sociala medier kan påverka dem. Delstaten kan göra undantag om vissa funktioner bedöms ha ett legitimt syfte som inte handlar om att förlänga användningstiden.

Varningarna jämförs med dem som redan finns på produkter som tobak och alkohol.

New York har sedan tidigare infört lagar som kräver föräldrasamtycke för vissa typer av innehåll och begränsar hur sociala medier får samla in data om minderåriga. Liknande lagförslag diskuteras även i andra delstater, bland annat i Kalifornien.