-
Mobilredaktionen spådde 2025 – så rätt och fel hade vi
-
Mobil förutsäger mobilåret 2026 (del 2): Mobiltillverkarnas framtidsutsikter
-
Krönika: Konsumentverket får städa när 2g och 3g stänger ner
-
Krönika: Det här behöver Samsung göra för att lyckas 2026
-
Så länge håller en mobil, snabbladdningens effekt och mer – Mobil svarar
-
Krönika: Tre mobilhändelser som blir mina höjdpunkter 2026
-
Mobil förutsäger mobilåret 2026 (del 1)
-
Årets bästa produkter och viktigaste händelser – Mobil sammanfattar 2025
-
Krönika: Okej, men hur agerar mobiloperatörerna i kaoset?
-
Mobil svarar om telefonerna som blockeras i 2G- och 3G-nedstängningen
Jämförs med alkohol och tobak
New York inför varningar på sociala medier
New York har infört en ny lag som kräver att sociala medier visar varningsmeddelanden för unga användare.
New Yorks guvernör Kathy Hochul har skrivit under en ny lag som kräver att sociala medier visar varningsmeddelanden för unga användare. Detta enligt publikationen TechCrunch. Lagen gäller plattformar som använder funktioner som autoplay, oändlig scroll, pushnotiser och synlig gilla‑räkning, eftersom dessa anses kunna bidra till beroendeframkallande användning.
Enligt lagen ska varningarna visas när en ung användare först möter en sådan funktion och därefter med jämna mellanrum. Det ska inte vara möjligt att hoppa över eller stänga varningarna. Syftet är att skydda barns och ungas psykiska hälsa och ge familjer tydligare information om hur sociala medier kan påverka dem. Delstaten kan göra undantag om vissa funktioner bedöms ha ett legitimt syfte som inte handlar om att förlänga användningstiden.
Varningarna jämförs med dem som redan finns på produkter som tobak och alkohol.
New York har sedan tidigare infört lagar som kräver föräldrasamtycke för vissa typer av innehåll och begränsar hur sociala medier får samla in data om minderåriga. Liknande lagförslag diskuteras även i andra delstater, bland annat i Kalifornien.