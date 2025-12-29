Motorola lockar med ny Pro‑modell

Motorola har börjat locka med en ny mobilmodell med namnet Moto X70 Air Pro. Telefonen väntas lanseras i Kina först och kan senare komma globalt under namnet Edge 70 Pro. Enligt företaget ska modellen vara mer avancerad än den nyligen lanserade Edge 70 och få ett större fokus på AI‑funktioner.

Den nya mobilen har tidigare synts i olika databaser under modellnamnet XT2603‑1. Uppgifter därifrån pekar på stöd för 90 W snabbladdning, vilket är en tydlig förbättring jämfört med Edge 70 som klarar 67 W. Prestandan väntas komma från ett kommande Snapdragon 7+ Gen 5‑chip från Qualcomm, enligt både Geekbench‑tester och branschuppgifter.

Samtidigt har Motorola även lockat med en annan modell, kallad Motorola Signature, via den indiska återförsäljaren Flipkart. Den beskrivs som en mer påkostad telefon och kan bli företagets nästa flaggskepp. Rykten talar om Snapdragon 8 Gen 5, upp till 16 gigabyte arbetsminne, Android 16 och en 6,7‑tumsskärm med hög uppdateringsfrekvens.

Motorola har ännu inte presenterat några officiella lanseringsdatum eller fullständiga specifikationer för de nya modellerna.