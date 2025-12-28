AI‑videor tar över YouTube

En ny studie gjord av videoföretaget Kapwing visar att lågkvalitativt, AI‑genererat innehåll har blivit mycket vanligt på YouTube. Enligt undersökningen är mer än 20 procent av de videor som rekommenderas till nya användare så kallad ”AI‑slop”, alltså innehåll som skapats med hjälp av AI för att snabbt locka tittare och tjäna pengar.

Kapwing har granskat tusentals populära YouTube‑kanaler världen över. Resultatet visar att hundratals kanaler nästan enbart publicerar AI‑genererade videor. Tillsammans har dessa kanaler samlat tiotals miljarder visningar och stora annonsintäkter varje år.

Innehållet består ofta av enkla och märkliga berättelser utan tydlig handling, till exempel tecknade djur, fantasifulla miljöer eller dramatiska händelser. Många av videorna verkar rikta sig till barn eller tittare som snabbt klickar vidare. Fenomenet är globalt och särskilt utbrett i länder som Indien, Brasilien, USA och Egypten.

Bakom utvecklingen finns ett växande nätverk av personer som delar tips om hur man skapar innehåll som YouTubes algoritmer lyfter fram. Enligt forskare spelar kreativitet mindre roll än att snabbt producera många liknande videor. YouTube uppger att allt innehåll måste följa plattformens regler och att både hög‑ och lågkvalitativt material kan skapas med generativ AI.