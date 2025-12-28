-
Som eld och vatten
Waterfox blir AI-fritt alternativ till Firefox
Webbläsaren Waterfox riktar sig till användare som vill undvika AI‑funktioner och i stället prioritera kontroll, öppen källkod och integritet.
För en kort tid sedan blev det en officiell inriktning att Firefox ska byggas om till att bli en så kallad AI-webbläsare som baserar sig artificiell intelligens. Det mottogs inte särskilt positivt av användarna, och eftersom webbläsaren baserar sig på öppen källkod har det nu dykt upp ett alternativ i form av Waterfox.
Webbläsaren Waterfox presenteras som ett alternativ för användare som vill ha en webbläsare utan inbyggda AI‑funktioner. Waterfox bygger på öppen källkod från Firefox men har ett tydligare fokus på integritet och användarkontroll.
Enligt utvecklaren Alex Kontos ska Waterfox inte innehålla generativ AI eller stora språkmodeller. I stället är målet att erbjuda en stabil webbläsare som följer webbstandarder och fungerar effektivt utan extra funktioner som samlar in användardata.
På sin webbplats beskriver Waterfox sig som en integritetsfokuserad webbläsare för avancerade användare. Den saknar telemetri och analyser, och innehåller funktioner som privat flikläge, inbyggd DNS‑integritet och avancerade verktyg för flikhantering utan behov av tillägg.
Waterfox finns tillgänglig för Windows, macOS, Linux och Android.