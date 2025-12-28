Xiaomi lanserar mobil med fysisk zoomring

Xiaomi har presenterat sin nya flaggskeppsmobil Xiaomi 17 Ultra, som har tagits fram i samarbete med Leica och har ett tydligt fokus på fotografering. Den mest uppmärksammade nyheten är ett fysiskt reglage runt kameramodulen som gör det möjligt att zooma genom att vrida på en ring i stället för att använda pekskärmen. När ringen vrids startar kameran automatiskt, och enligt Xiaomi kan den registrera mycket små rörelser för mer exakt kontroll. Reglaget kan även ställas in för andra funktioner, som manuell fokus eller exponering.

Mobilen är utrustad med ett avancerat kamerasystem som består av en primär kamera på 50 megapixel med en stor 1-tums sensor, en periskoptelekamera på 200 megapixel för kraftig zoom, samt en ultravidvinkelkamera på 50 megapixel. På framsidan finns en frontkamera på 50 megapixel. Kamerorna har utvecklats i samarbete med Leica och erbjuder bland annat särskilda färg- och filmsimuleringar.

Xiaomi 17 Ultra har en 6,9 tum stor AMOLED-skärm med 120 hertz uppdateringsfrekvens och en maximal ljusstyrka på upp till 3500 nits. Inuti sitter Snapdragon 8 Elite Gen 5, tillsammans med upp till 16 gigabyte arbetsminne och upp till 1 terabyte lagring. Batteriet är på 6800 mAh och stödjer både snabb trådbunden laddning på 90 watt och trådlös laddning på 50 watt.

Leica Edition-versionen skiljer sig även genom en särskild tvåtonad design och extra tillbehör i förpackningen.

Priset förväntas hamna på någonstans runt 13000 kronor, och lite mer för Leica Edition.