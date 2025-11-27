PTS bär skulden när mobiler spärras med kort varsel

Om ett par veckor stängs GSM- och 3G-näten ner av Tele2, Telenor och Tre, medan Telia driver GSM-nätet vidare ett par år till. Det betyder förstås att de som håller fast vid riktigt gamla mobiler utan 4G och 5G blir tvungna att byta ut sina mobiler. Men nu har även användare med 4G-mobiler, en del så nya som tre år gamla, fått meddelande om att deras mobiler kommer att stängas av från mobilnäten. Detta alltså med ett par veckors förvarning.

Bakgrunden komplicerad

Orsaken till att även en del mobiler med 4G och stöd för röstsamtal över 4G (VoLTE) stängs av är komplicerad, men kan sammanfattas som att när man gjorde standarden för röstsamtal över 4G glömde man att specificera hur nödsamtal skulle hanteras. Därför har mobiltillverkare, kretstillverkare, tillverkare av mobilutrustning och mobiloperatörerna lite olika inställningar och vill det sig illa kan en viss mobil inte ringa nödsamtal över 4G hos en viss operatör.

Annons

Ingens fel och allas fel alltså, men det var Post och Telestyrelsen som fattade beslutet att mobiloperatörerna helt skulle stänga av mobiler från nätet om de inte fullt ut fungerade hos dem. Visserligen hade operatörerna som förslag att de automatiskt skulle kunna skicka dessa samtal vidare till Telias GSM-nät, men PTS ville inte ta risken att någon utan att veta om det skulle ha en mobil som inte kunde ringa nödsamtal.

Rimligt men senfärdigt

Annons

PTS beslut är rimligt, och att det inte finns någon lista över vilka mobiltelefoner som stöds eller inte är inte heller deras fel. Det kan ju till och med vara olika för de olika operatörerna. Det orimliga är när beslutet fattats.

Den 21 november skickade PTS ut ett pressmeddelande om sitt beslut där man skrev “Nyligen fick PTS information om att kunder med vissa mobiltelefoner inte kommer kunna nå nödnumret 112 efter att 2G- och 3G-näten har stängts ner, trots att mobiltelefonerna använder 4G”.

Annons

Nyligen? Nedstängningen av mobilnäten är inte bara något som planerats i rätt många år. Problemet med nödsamtal över 4G är dessutom något som det varnats för i branschen åtminstone sedan 2021. Även om Post och Telestyrelsen inte har järnkoll på branschsnacket kan man ju åtminstone vänta sig att man tar lärdom av tidigare erfarenheter. För Sverige är absolut inte först med att stänga ned GSM- och 3G-näten. Det har gjorts av operatörer i USA och Japan, och i synnerhet i Australien har man några år före oss gjort en liknande nedstängning där man fick exakt de problem med mobiler som inte kan ringa nödsamtal som vi nu ställts inför.

Orimlig situation för mobilkunder

Annons

Operatörerna stod handfallna inför problemet, för det räcker ju inte att bara meddela deras befintliga kunder. Det kan ju komma nya kunder eller befintliga kunder som byter mobil till någon som är blockerad, om inte annat för att de köper en begagnad mobil. Det blev upp till utomstående entusiaster att sammanställa en lista över vilka mobiler som fungerade med vilka operatörer.

Nedstängningen av 2G och GSM är samhällsnyttig, vi kommer alla få bättre mobilnät på sikt av det och operatörerna sparar stora summor pengar som kan återinvesteras i nätutbyggnad. En omställning av det här slaget är aldrig heller lätt. Men den har nu blivit mycket svårare av att PTS har sovit vid ratten.