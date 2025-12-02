Så undviks att nedstängda 2G/3G-näten får din bil underkänd på besiktningen

Transportstyrelsen föreslår att kontrollen av eCall tas bort från fordonsbesiktningen eftersom 2G- och 3G-näten stängs ner. Förslaget väntas träda i kraft i början av januari 2026 och myndigheten rekommenderat att besiktningsföretag avstår från att kontrollera eCall tills ändringen gäller.

eCall är ett nödsystem i bilen som automatiskt eller manuellt ringer 112 vid en allvarlig olycka och skickar viktig information till räddningstjänsten.

Transportstyrelsen säger att nedstängningen av äldre mobilnät gör att kravet på att kontrollera eCall vid besiktning inte längre är lämpligt. Myndigheten har prioriterat arbetet med att ändra reglerna och har fört dialog med besiktningsföretag om att tillfälligt avstå från kontroller av eCall tills föreskriftsändringen är formellt beslutad. Det slutgiltiga beslutet kan fattas i slutet av december och reglerna beräknas gälla från början av januari 2026.

En praktisk följd av nätavvecklingen är att en varningslampa för eCall kan tändas i bilen även om det inte finns något fel i själva fordonet. En sådan lampa kan enligt dagens regler leda till att fordonet underkänns vid besiktning, eftersom systemet inte kan skilja mellan tekniskt fel och avsaknad av nätuppkoppling utan mer detaljerad diagnosinformation.

Nätleverantörerna Tre, Tele2 och Telenor stängde ner sina 2G- och 3G-nät igår, den 1 december 2025, men Telia har förlängt driften av sitt nät till 2027, vilket kan göra att vissa funktioner fortsätter att fungera via roaming till dess. Trots detta vill Transportstyrelsen genomföra regeländringen så snart som möjligt för att undvika att fordonsägare drabbas av onödiga underkännanden och kostsamma felsökningar.

Myndigheten har skickat förslaget på remiss och anmält det till EU som en notifiering innan det kan beslutas. Transportstyrelsen framhåller att rekommendationen till besiktningsföretagen inte är ett formellt krav, men att företagen uppmanas att hantera situationen varsamt för att undvika problem för kunderna.