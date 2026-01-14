Lyca Mobile så billiga – för bra för att vara sant?

Fråga: Hej, jag såg Lycas erbjudande med 120 gb surf för 99 kr/månad så länge man är kund, låter för bra för att vara sant så man funderar på haken. Recensionerna på nätet är väldigt varierande, jag kikade på er hemsida men såg inga färska reportage eller tester från er. Vet att Lyca går i Telenors nät i Sverige, har ni någon erfarenhet av Lyca Mobile själva? Eller kanske något test jag inte fick upp i sökningen på webben??

Erik Mörner svarar: Hej, inte testat Lyca personligen tyvärr, men har inte fått läsarreaktioner i några mängder varken med klagomål eller hyllningar. Precis som du har jag tittat på olika erbjudanden de har. 120 GB i månaden med ordinarie pris 340 kronor prissänkt till 99 kronor är onekligen iögonfallande. Det var ett tillfälligt erbjudande som nu verkar ha blivit mer eller mindre permanent. Den “hake” som finns då och som Lyca själva redovisar är ju att man måste ha automatisk debitering och förlängning varje månad. Där kan du välja mellan betal/kreditkort, autogiro från bankkonto eller Apple Pay/Google Pay som ju i praktiken också är betal/kreditkort. Misslyckas förlängningen någon månad mister du också din rabatt.

Möjliga tydliga nackdelar med abonnemanget är ju problem att få tag på kundtjänst och att få hjälp därifrån. Recensioner om Lyca Mobile nämner främst just problem med kundtjänst och att överenskommelser och debiteringar inte överensstämmer med vad som sagts. Jag har dock som sagt ingen personlig erfarenhet av Lyca Mobile så det kan ju vara svårt att värdera vad andra personer haft för upplevelse.

