Nästa flaggskepp, T9, Lyca Mobile, vad är bildmotor och mer – Mobil svarar

Min 17 PRO har påverkats rejält av den senaste och så även min AWU gen 1.

Möjligt batteriproblem i nya IOS i minst ett fall

Fråga: Hej! Vore intressant om ni undersökte senaste iOS-uppdateringens påverkan på batteritiden hos iPhone och Apple Watch Ultra, AWU.

Har jag 100 procent laddning på 17 PRO vid 06.30 har jag efter senaste uppdateringen under 50% vid lunch, före uppdateringen hade jag lätt en bit över 80 procent, telefonen känns även varm mest hela tiden.

Även min AWU har påverkats och tappar batteri galet mycket snabbare även om det inte är exakt lika påtagligt som för telefonen.

Fullt laddad vid 06.30 och under 50% vid 18.00, ingen träning registrerad men gått 10 km.

Uppskattar att den tappat 20-25% mer än före uppdateringen.

Erik Mörner svarar: Hej, jag ligger snarare på 80 vid lunch och har inte märkt några skillnader i batteritider sedan uppgraderingen kom men vi ska så klart fortsatt hålla utkik. Vi har heller inte fått några ytterligare rapporter om detta eventuella problem. Det där att telefonen skulle kännas varm har jag inte upplevt alls under den tid jag testat Iphone 17 Pro.

Headset med bra samtalsljud

Fråga: Jag letar för fullt efter headset med bra samtalskvalitet där motparten slipper ropa "Va!" efter varje mening. Jag har försökt med det mesta nu, var trogen användare av plantronics 5200 men kvalitén där har dalat rejält senaste 10 åren. Känner du till något in-ear headset, i klass med Apples Airpods Pro som fungerar på Android, kör Samsung S24 i dagsläget. Jag vill kunna ta en promenad och ta samtal istället för att ringa upp när man kommit hem och krupit in ett ljudisolerat rum alternativt slippa behöva hålla telefonen mot örat. Har det även en bra ljudbild för musik är det positivt men inte det högsta kravet för mig.

Elias Nordling svarar: De senaste headseten med bra samtalsljud jag testade var Samsung Galaxy Buds 3 FE och Nothing Ear 3. Nothing Ear 3 har bra samtalsljud överlag men en originell lösning med en mick i etuiet för knepiga ljudförhållanden. Du kan läsa mitt test här.

Erik var också riktigt imponerad av samtalsljudet i Huawei Freebuds Pro 4.

När kommer Xiaomis Oneplus och Samsungs flaggskepp

Fråga: Jag såg att Xiaomi 17-serien redan är lanserad. När kommer den till Sverige?

Erik Mörner svarar: Det stämmer. Det händer en hel del på det här området just nu, eftersom Google också ändrat timing för när nya Android-versionerna kommer ut och blir tillgängliga för tillverkare. Xiaomi brukade släppa sina flaggskepp i Kina strax innan jul för att sedan lansera telefonerna för oss i Europa i månadsskiftet februari.mars på MWC-mässan i Barcelona. Även andra tillverkare ligger före sina gamla tidsplaner. Oneplus 13 testade vi i början av 2025, men efterföljaren Oneplus 15 är redan lanserad i Kina nån månad före förra årets tidsplan. Det blir helt enkelt en kapplöpning efter att Qualcomm hade sin lansering av nya toppchippet Snapdragon 8 Elite Gen 5 där Androidtillverkarna tävlar om att först visa upp nya telefoner baserade på chippet, ett chipp som de givetvis sedan länge har haft detaljer om och kunnat testa. Xiaomi, Oneplus och Samsung har alla bekräftat att de ska släppa telefoner med chippet, eller har redan gjort det. Baserat på lanseringstiden i Kina är det troligt att vi snabbare än tidigare år får nyheterna även till oss i Europa.

Knapptelefon med T9

Fråga: Finns det ingen telefon med T9 längre? Om man tillverkar och säljer knapptelefon är det ju närmast obegripligt att man inte tillämpar det systemet, som ju faktiskt någon redan har utvecklat! Jag fick en Doro ”anpassad för äldre”. Maken till opraktisk apparat har jag inte stött på på väldigt länge. T9 hade den inte.

Jag använder huvudsakligen en Ericsson 610i, men det går ju inte länge till. Ifall du vet någon 4- eller 5g-telefon med T9 är jag intresserad av att veta vad den heter.

Ifall du händelsevis även känner till hur man får ut telefonboken ur min Ericssontelefon är jag intresserad av det också. Jag har lyckats en gång för många år sedan när jag bytte, men hur har jag glömt. Jag tror att jag hade en skiva som hette något i stil med PC Suite som kanske hade behövts, men den hittar jag inte, och när jag försöker hitta det på nätet verkar min administratör(!) ha blockerat nedladdning.

Elias Nordling svarar: HMDs Nokia-märkta knapptelefoner har T9, men implementationen är inte lika bra som när knapptelefonerna var på topp. Till exempel är det mycket bökigare att lägga till egna ord till ordlistan.

Sony Ericsson PC Suite som kan laddas ned från nätet är nog det bästa sättet att få ut kontakterna ur telefonboken, du kan kringgå blockeringen av app-installationen på din dator, den är mest till för att säkerhetsställa att du inte installerar något obskyrt av misstag.

Lyca Mobile så billiga – för bra för att vara sant?

Fråga: Hej, jag såg Lycas erbjudande med 120 gb surf för 99 kr/månad så länge man är kund, låter för bra för att vara sant så man funderar på haken. Recensionerna på nätet är väldigt varierande, jag kikade på er hemsida men såg inga färska reportage eller tester från er. Vet att Lyca går i Telenors nät i Sverige, har ni någon erfarenhet av Lyca Mobile själva? Eller kanske något test jag inte fick upp i sökningen på webben??

Erik Mörner svarar: Hej, inte testat Lyca personligen tyvärr, men har inte fått läsarreaktioner i några mängder varken med klagomål eller hyllningar. Precis som du har jag tittat på olika erbjudanden de har. 120 GB i månaden med ordinarie pris 340 kronor prissänkt till 99 kronor är onekligen iögonfallande. Det var ett tillfälligt erbjudande som nu verkar ha blivit mer eller mindre permanent. Den “hake” som finns då och som Lyca själva redovisar är ju att man måste ha automatisk debitering och förlängning varje månad. Där kan du välja mellan betal/kreditkort, autogiro från bankkonto eller Apple Pay/Google Pay som ju i praktiken också är betal/kreditkort. Misslyckas förlängningen någon månad mister du också din rabatt.

Möjliga tydliga nackdelar med abonnemanget är ju problem att få tag på kundtjänst och att få hjälp därifrån. Recensioner om Lyca Mobile nämner främst just problem med kundtjänst och att överenskommelser och debiteringar inte överensstämmer med vad som sagts. Jag har dock som sagt ingen personlig erfarenhet av Lyca Mobile så det kan ju vara svårt att värdera vad andra personer haft för upplevelse.

Värdet av hälsomätning på armen

Fråga: Allvarligt: Är hälsomätningen i klockor och armband något man ska lita på? OK pulsmätningen stämmer säkert och låg vilopuls KAN tyda på att man har bra kondition och inte har någon infektion om man jämför med sina egna historiska värden, men att en sensor på handleden ska kunna ge korrekta EKG värden är väl ändå lite magstarkt? När jag har kollat mitt EKG har de suttit en massa sensorer på överkroppen. Jag har sett när de gör proffsiga sömnmätningar så har de en massa sensorer främst på huvudet. Jag är inte imponerad av sömnmätningen i klockan, hälsodatan som klockor och armband erbjuder måste väl ändå mest betecknas som en plojgrej?

Elias Nordling svarar: Du har absolut en poäng i att man inte kan ta hälsovärdena från klockor och armband på alltför stort allvar. EKG-mätningen på de som har det är nog hygglig, men den gör inte heller anspråk på att detektera något annat än förmaksflimmer. Pulsvärdet kan ofta variera rätt rejält mellan två klockor vid samma tillfälle, och ännu mer sömnmätningen.

Vad hälsomätningen är bäst på är att ge dig ett relativ-värde, som kan fungera som en sporre för att röra dig mer och få upp pulsen oftare. På dyrare klockor finns det säkert risk för falsklarm när du mäter syresättning och ekg, men samtidigt mäter den i situationer då du annars inte skulle ha mätt, och du kan alltså få en varning som du annars inte skulle fått om något inte står rätt till.

Oneplus gör ny bildmotor – vad betyder det?

Fråga: Såg ni skrivit om att Oneplus skapar en egen bildmotor och avslutat samarbetet med Hasselblad. Vad innebär det i praktiken?

Erik Mörner svarar: Hej, ja det innebär att samarbetet med Hasselblad för Oneplus del är definitivt avslutat. Däremot fortsätter Oneplus systerbolag mobiltillverkaren Oppo, som Oneplus också delar utvecklingsavdelning med, sitt samarbete med Hasselblad och fördjupar det till och med.

Ett samlingsbegrepp i de här sammanhangen är computational photography och det inkluderar allt som egentligen händer från det att motivet i form av ljuset når sensorn tills dess att bilden är klar att visas på skärmen. Den här delen av mobilfotografi har blivit allt viktigare och allt mer avgörande för bilden, i allt större utsträckning driven av AI. Det finns lite olika termer för vad som händer här, det är hårdvara och mjukvara som samverkar, analys och hantering av hudfärger, nattfoto, brus, kontraster, dynamiskt omfång, djup med mera. För att få bättre bilder kan kameran till exempel ta en följd av bilder med olika exponering som den sedan kombinerar till en, Oneplus kallar det på svenska bildmotor, Apple kallar sin Photonic Engine och Samsungs heter Provisual Engine. De här teknikerna innebär att varje del i bilden analyseras och optimeras för skärpa, hudton och så vidare, beroende på vad analysen säger.

Dålig prestanda i surfplattan

Fråga: I artikeln om Tab S10 FE Plus skriver ni att prestandan är lite klen, och jag har läst i någon annan nättidning också, att den kan hacka lite ibland, i alla fall med 8 GB RAM.

Men hur kommer det sig, den har ju samma processor som Galaxy A56 (Exynos 1580)?

Och i de tester jag sett på nätet (även hastighetstester typ av Nick Ackermann), så ligger den bra till, till och med mot Google Pixel 9-serien. Har det att göra med att det är betydligt fler pixlar att driva runt i en så stor skärm, eller vad är det som gör Tab S10 FE sämre än A56?

Elias Nordling svarar: Som jag skriver i testet märker man inte så mycket av den lägre prestandan när man surfar eller kör appar, utan det märks framför allt i Dex-läget när man kör appar i fönster som på en dator, och på att plattan har reducerade AI-funktioner jämfört med Samsungs dyrare plattor. Galaxy A56 har samma reducerade AI och förstås ingen motsvarighet till Dex-läget. Förmodligen kan man också märka av prestandan i grafiktunga spel.

Vad behöver jag för trådlös laddning

Fråga: Hej. Var hittar man trådlös laddare till min Motorola Edge 60 Pro. Verkar inte finnas.

Erik Mörner svarar: Hej. Jo då. Motorola Edge 60 Pro stödjer trådlös laddning enligt QI - standard upp till 15W så alla trådlösa laddare som stödjer det fungerar. Qi är den standard som gäller generellt för trådlös laddning och Q1 version 2 innebar att standarden lade till magneter så att enheten alltid är korrekt placerad mot laddspolen och laddningen därmed så snabb den kan vara. Det här införde Apple först och Qi2 är en vidareutvecklad standard tillgängligt för alla och med samma magnetstöd och som Apple bidragit till att utveckla.

Så här fungerar användarnamn i appen Signal

Fråga: Jag har en fråga till er då det gäller användarnamn på Signal. Jag skulle ansluta en bekant till mitt Signal med hjälp av användarnamnet, men då min vän hade skrivit in det hittade Signal ingenting.

Vi stavar rätt bokstav för bokstav och siffra för siffra. Har vi gjort något fel? Då vi sökte i sökrutan? Skulle vi ha skapat en ny chatt i stället? Blev lite fundersam över varför jag inte dyker upp i min väns telefon. Hoppas att ni kan reda ut detta åt oss.

Erik Mörner svarar: Hej, det är svårt att säga exakt vad som gått fel. När du skapar en ny chatt så kan du lägga till mottagare via antingen kontakterna i din kontaktlista, via telefonnummer eller via användarnamn. I Telegram är det frivilligt att skapa användarnamn, så det är inte säkert att alla har ett. Det verkar ju just din vän ha dock så därför vet jag inte säkert varför ni inte kan hitta varandra om ni skrivit in användarnamnet exakt som det ska vara. Alla användarnamn i Telegram avslutas med en serie siffror, så det är så klart viktigt att få med hela användarnamnet när man söker efter en kontakt.

Jag skulle säga att säkraste sättet att skapa kontakt i Signal är att ni båda lägger till varandra med telefonnummer i era respektive kontaktlistor, för för att skapa ett konto i Signal behöver du ange och verifiera ditt mobilnummer med en sifferkod som skickas via sms.

Finns ni i varandras kontaktböcker i telefonen så kan ni ju lätt i Signal söka upp varandra och inleda en konversation genom att bara ange namn.