Betyg Google Pixel Buds 2a: 6/10 Balanserad ljudbild vid musikuppspelning

Mjukvaran Svag brusreducering

Medelmåttigt samtalsljud

Jag frågar mig efter att ha använt Pixel Buds 2a i några veckor, varför de ens finns. Låt oss därför kanske börja med att reda ut det.

Utbudet av hörlurar i olika format och modeller är som vi vet närmast gigantiskt och för att sticka ut på den marknaden måste man göra något bra och unikt, till ett konkurrenskraftigt pris. Och sen göra marknadsföring eller få uppmärksamhet på annat sätt så man faktiskt märks i mängden.

Här har Google så klart väldigt mycket gratis. De är ett av världens mest kända varumärken och det finns dessutom en viss logik i att man som tillverkare av telefoner nästan per automatik även ska ha egna hörlurar, även om de inte bidrar med särskilt mycket unikt. Hörlurar förväntas bara finnas.

Ärver bantade funktioner från toppmodellerna

Pixel Buds 2a är Googles billigare modell av hörlurar, men har trots det fått en del av vad Google erbjuder i dyrare modeller. Dit räknas Gemini-integration och aktiv brusreducering. Hörlurarna levereras med gummipluttar i fyra olika storlekar för att rent fysiskt isolera från omgivande störande ljud. På det kommer sedan brusreduceringsalgoritmerna.

Det jag uppskattar mest med Pixel Buds, framförallt när jag använder dem tillsammans med min Pixel-telefon, är hur väl integrerade funktionerna är. Lurarna fungerar givetvis inte bara tillsammans med Pixel utan även med andra Androider, med Iphone och med andra bluetooth-utrustade enheter. Appen för inställningar finns dock bara för Android och just i Pixel integreras funktionerna snyggt i startskärmen.

Kompromisser som märks

Att Pixel Buds 2a är en budgetmodell märks tydligt och nivån på brusreducering är inte i nivå med några dyrare modeller. Jag märker när jag stänger av och sätter på brusreducering kontra genomhörning, men skillnaden är ärligt talat inte särskilt stor.

Generellt ger hörlurarna ett medelmåttigt intryck. Ljudet är bra och balanserat men utan att riktigt imponera på något sätt. Passformen med de här lurarna är en positiv erfarenhet, men det krävs att du gör rätt. Jag märker tydlig skillnad när jag, som Google föreslår, snurrar lurarna på plats i örat för att på det sättet täta ytterligare. Brusreducering är en nyhet, det är första gången vi ser det i Googles billigare a-serie av hörlurar. Det är dock mer än standard i konkurrenters lurar i samma prisklass och integrering med Gemini är ju Google heller inte ensamma med, tvärtom är det också i det närmaste standard i dag även i billigare lurar.

Inget störande omgivningsljud

Ljudkvaliteten under samtal lyckas heller inte rädda Pixel Buds 2a. Även här håller sig lurarna på nivån medelmåttiga. De är visserligen bra på att sortera bort störande ljud i bakgrunden, som musik jag lyssnar på i bakgrunden, den hörs inte alls när jag tar ett samtal, men min röst är heller inte värst skarp eller klar och det krävs nästan att man talar ordentligt högt och tydligt för att kompensera för lurarnas brister.

Det krävs mer än så här för att göra avtryck i ett överfullt headsetutbud och att bara heta Google räcker inte.