Duell: Vikbara Honor Magic V5 mot Samsung Galaxy Z Fold 7

Det här är en ovanligt spännande duell och vinnaren är långt ifrån självskriven. Det eftersom just de här två telefonerna har så mycket gemensamt. Samma grundformat och många likheter i mjukvaran, tunn design, likartad prestanda och båda med omfattande AI-paket.

Även Honor har ett liknande antal vikbara historiskt, lite beroende på hur man räknar, men det är först nu de senaste månaderna som företaget gjort sina telefoner tillgängliga här i Sverige.

Samsung har länge varit föregångare och skapade helt själva den vikbara mobilkategorin. Deras senaste Galaxy Fold 7 skvallrar om att det här är deras sjunde modell på temat. Och den innebar ett verkligt generationsskifte när den lanserades i somras.

Samsung har länge varit föregångare och skapade helt själva den vikbara mobilkategorin. Deras senaste Galaxy Fold 7 skvallrar om att det här är deras sjunde modell på temat. Och den innebar ett verkligt generationsskifte när den lanserades i somras.

Även Honor har ett liknande antal vikbara historiskt, lite beroende på hur man räknar, men det är först nu de senaste månaderna som företaget gjort sina telefoner tillgängliga här i Sverige.

Det här är en ovanligt spännande duell och vinnaren är långt ifrån självskriven. Det eftersom just de här två telefonerna har så mycket gemensamt. Samma grundformat och många likheter i mjukvaran, tunn design, likartad prestanda och båda med omfattande AI-paket.

Annons

Prestanda och utförande

Honor Magic V5

Annons

Redan den första bedömningskategorin tydliggör produkternas likhet med varandra och vi fokuserar därför mest på det som skiljer dem åt. Formatet är ju relativt likt, båda är tunna och Honor Magic V5 skiljer sig från konkurrenten till det yttre mest genom en mer avrundad form till skillnad från Samsungs mer kantiga.

Tittar vi sedan under skalet och på egenskaper så är Honor steget före när det gäller tålighet eftersom den är certifierad för bättre skydd både när det gäller damm och fukt. Tydligaste skillnaden sedan är batteriet och batteritiden. Honor har betydligt snabbare snabbladdning (nästan tre gånger snabbare) än Samsung, såväl sladdbundet som trådlöst, och ett väsentligt större batteri än Samsung fått in i Fold 7. I batteritest med strömmad video lever Fold längst, men i mer varierad, normal användning klarar sig Honor klart längre.

Annons

Betyg: 4

Samsung Galaxy Z Fold 7

Annons

Den här telefonen är utrustad med Qualcomms Snapdragon 8 Elite precis som Honor, men i en anpassad utgåva anpassad för Galaxy, vilket ger den tydliga fördelar ändå. I jämförande tester av just prestanda är skillnaden påtaglig, även om vardagligt användande idag inte ger lika tydliga skillnader. Båda telefonerna känns snabba och responsiva när vi använder krävande appar.

Formatet på Galaxy Z Fold 7 är väldigt tunt och även om det var ett verkligt generationsskifte för Samsung så var Honor på det området redan steget före och Fold 7 innebär snarare att Samsung hann ikapp konkurrenten än att de drog ifrån.

Annons

Betyg: 3

Vinnare prestanda och utförande: Honor Magic V5

Annons

Skärmar, gränssnitt och användning

Honor Magic V5

Annons

Här är båda telefonerna ledande gentemot konkurrenterna. Vad är en vikbar telefon om man ändå inte kan använda skärmarna och dess yta till max. Honor såväl som Samsung är duktiga på det här. Det funktionalitet handlar om i detta fall är ju hur bra det fungerar att använda flera appar samtidigt på skärmarna och enkelt växla mellan att arbeta på den yttre skärmen samt fortsätta arbetet på den inre, större smidigt. I botten på Honors stora skärm har jag ikonraden eller kan enkelt få fram den och där drar jag appar för att dela skärmen i flera delar.

Det går att justera hur stor del av skärmen varje app ska ha och hela gränssnittet känns följsamt och väl anpassat. Öppnar jag flera flytande fönster över de inledande två apparna lägger de sig i hörnen så att jag har dem tillgängliga utan att de skymmer för mycket sikt.

Annons

Betyg: 4

Samsung Galaxy Z Fold 7

Annons

Faktum är att Samsung har större skärmar, både den inre vikbara och den yttre, än vad Honor har. Steg för steg har Samsungs vikbara i Fold-serien blivit allt bättre på att hantera multitasking och utnyttja skärmytan bättre. I grunden kan jag nu enkelt dela upp skärmen för två eller tre appar bredvid varandra och utöver det lägga fönster flytande ovanpå dessa. Det kan vara många så det är snarare användbarheten än kapacitet som sätter gränserna här.

Med Fold 7 har Samsung tagit bort stödet för pekpennan S-Pen så pekpennestöd är det bara Honor som har numera.

Betyg: 4

Vinnare skärmar, gränssnitt och användning: Oavgjort

Mjukvara

Honor Magic V5

Precis som Samsung och även Google erbjuder Honor sju års systemuppdateringar vilket säkerställer en långlivad telefon. Honor Magic V5 levereras dock med Android 15 och inte Android 16 som sitter i Fold 7. Honor har vidare sitt eget gränssnitt Magic OS och där känner vi igen mycket av det arv som kommer från Huawei men även en hel del nytt, främst då Honors egen AI som integreras i form av bland annat direktöversättning, bildredigering och textverktyg, faktiskt med stöd för svenska som språk.

Betyg: 4

Samsung Galaxy Z Fold 7

I sina flaggskepp lovar Samsung sju års uppdateringar, ledande inom det alltså, och de har för det mesta, historiskt hållit sina löften och levererat snabbt. Samsung har också länge nu satsat stort på sitt eget, anpassade gränssnitt One UI och en lång rad egna appar och tjänster kopplat till det. Vissa är mer eller mindre bara dubbletter av Googles motsvarigheter, andra är genuint användbara och tillför värde. Samsung erbjuder till exempel samtalsinspelning vilket Honor saknar och vi har ett brett utbud AI-tjänster, snäppet vassare än Honors.

Betyg: 5

Vinnare mjukvara: Samsung Galaxy Z Fold 7

Kameror

Honor Magic V5

Som resten av kampen är även kameramatchen mycket jämn. I många sammanhang presterar de båda telefonerna jämförbart. Honor har tre kameror bak, mest speciell teleobjektivet som förutom periskopzoom har bra upplösning på 64 megapixel. Både Honor och Samsung har 3x optisk zoom, men Samsungs telekamera är på futtiga 10 megapixel och det märks. Jag märker framförallt skillnad mellan de både telefonernas kameror i mer krävande situationer som just zoom och i sämre ljus och då är det Honor som är märkbart bättre.

Betyg: 4

Samsung Galaxy Z Fold 7

I Fold 7 sätter Samsung mycket av sitt hopp till den massiva huvudkameran på 200 megapixel. Den ska bära huvudlasset när de två ackompanjerande kamerorna för tele och vidvinkel är 10 respektive 12 megapixel. Även Samsungs selfiekameror har lägre upplösning än de i Honor Magic V5. I bra förhållanden presterar Samsung bra, men Fold 7 får se sig besegrad när det gäller zoom och bilder i mörker.

Betyg: 3

Vinnare kameror: Honor Magic V5

Totalbetyg

Honor Magic V5: 16

Samsung Galaxy Z Fold 7: 15

Totalvinnare: Honor Magic V5

Så många likheter gör matchen extremt jämn, men några detaljer, och tydliga sådana, avgör till Honors fördel. Det är snabbare laddning, nästan tre gånger så snabb som Samsung Galaxy Z Fold 7, det är kamerorna med bättre zoom och det är ljusstark skärm med stöd för pekpenna.