En anledning att köpa den sista Nokia-mobilen

Fråga: Jag har sett att ni har kunskap om Nokia. Jag vill köpa en Nokia för att ersätta min gamla Samsung som sjunger på sista versen. Går det att föra över appar och inställningar på ett enkelt sätt då? Jag har förstått att Nokia inte längre tillverkas men jag hade hoppats att köpa den sista modellen med förhoppningen om att den är kompatibel.

Erik Mörner svarar: Förutsatt att både Samsung-telefonen och Nokia-telefonen är Android är det mycket enkelt att få över allt innehåll. Nu hör inte det hit, men även mellan till exempel Iphone och Android går det relativt enkelt att föra över kontakter, bilder och annat, så det behöver man generellt inte vara orolig för. Särskilt om du då använder e-post i Gmail och använder andra Google-tjänster som även är tillgängliga i Iphone.

När det gäller Nokia-mobiler har de under de senaste åren tillverkats på licens av HMD Global där de hyrt rätten att använda Nokias varumärke. Det har alltså väldigt lite i praktiken att göra med de Nokia-telefoner som gjorde det finska mobilmärket stort under 90-talet och tidigt 2000-tal. Ska du välja en ny telefon idag är det nog i så fall bättre att välja en från en annan tillverkare, som precis som din Samsung använder Android. Det är ju bättre att handla av en tillverkare som fortsatt har uppdateringar, support och satsar, skulle jag säga.

Annons

Det här är ett utdrag ur en längre artikel där Mobilredaktionen svarat på aktuella läsarfrågor. Artikeln publicerades tidigare i sin helhet exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar.

