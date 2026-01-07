-
Krönika: Så kan Apple ändra förutsättningarna för Iphone under 2026
-
Mobilredaktionen spådde 2025 – så rätt och fel hade vi
-
Mobil förutsäger mobilåret 2026 (del 2): Mobiltillverkarnas framtidsutsikter
-
Krönika: Konsumentverket får städa när 2g och 3g stänger ner
-
Krönika: Det här behöver Samsung göra för att lyckas 2026
-
Så länge håller en mobil, snabbladdningens effekt och mer – Mobil svarar
-
Krönika: Tre mobilhändelser som blir mina höjdpunkter 2026
-
Mobil förutsäger mobilåret 2026 (del 1)
-
Årets bästa produkter och viktigaste händelser – Mobil sammanfattar 2025
-
Krönika: Okej, men hur agerar mobiloperatörerna i kaoset?
Samarbetet med Sabine Marcelis fortsätter
Ikea nylanserar Varmblixt med stöd för Matter
Med dimbart ljus, färgval och stöd för smarta hem tar IKEA nästa steg med Varmblixt‑kollektionen tillsammans med Sabine Marcelis.
IKEA lanserar nya versioner av sina populära Varmblixt‑lampor i samarbete med formgivaren Sabine Marcelis. De nya lamporna behåller sina välkända former men får smarta funktioner som gör det möjligt att dämpa ljuset och ändra färg. Samtidigt fortsätter IKEA att sälja de ursprungliga modellerna.
Den uppdaterade "munklampan” har fått en matt glasyta där ljuset lyser mjukt inifrån. Med en medföljande fjärrkontroll kan användaren växla mellan tolv förinställda färger som är utvalda för att skapa lugna och mjuka övergångar. När lampan kopplas till IKEA Home smart‑appen går det att välja mellan fler än fyrtio olika nyanser. Fjärrkontroll medföljer, men hubben säljs separat.
Lamporna är byggda enligt Matter‑standarden, vilket gör att de kan användas tillsammans med olika smarta hem‑system. Enligt IKEA är målet att göra det enklare för fler att använda smart belysning i vardagen.
Samarbetet mellan IKEA och Sabine Marcelis fortsätter också framåt, med en ny gemensam kollektion planerad till 2027. De uppdaterade Varmblixt‑lamporna börjar säljas i svenska IKEA‑varuhus den 1 april 2026 med en prislapp på 699 kronor.