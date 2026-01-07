Ikea nylanserar Varmblixt med stöd för Matter

IKEA lanserar nya versioner av sina populära Varmblixt‑lampor i samarbete med formgivaren Sabine Marcelis. De nya lamporna behåller sina välkända former men får smarta funktioner som gör det möjligt att dämpa ljuset och ändra färg. Samtidigt fortsätter IKEA att sälja de ursprungliga modellerna.

Den uppdaterade "munklampan” har fått en matt glasyta där ljuset lyser mjukt inifrån. Med en medföljande fjärrkontroll kan användaren växla mellan tolv förinställda färger som är utvalda för att skapa lugna och mjuka övergångar. När lampan kopplas till IKEA Home smart‑appen går det att välja mellan fler än fyrtio olika nyanser. Fjärrkontroll medföljer, men hubben säljs separat.

Designer Sabine Marcelis Modified by DALIM SOFTWARE

Lamporna är byggda enligt Matter‑standarden, vilket gör att de kan användas tillsammans med olika smarta hem‑system. Enligt IKEA är målet att göra det enklare för fler att använda smart belysning i vardagen.

Annons

Samarbetet mellan IKEA och Sabine Marcelis fortsätter också framåt, med en ny gemensam kollektion planerad till 2027. De uppdaterade Varmblixt‑lamporna börjar säljas i svenska IKEA‑varuhus den 1 april 2026 med en prislapp på 699 kronor.