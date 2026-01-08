Microsoft‑fans vill återuppliva Windows Phone

En ny petition på Change.org uppmanar Microsoft att återuppliva Windows Phone. Initiativet kommer från en användare i Grekland och har väckt uppmärksamhet bland tidigare fans av plattformen. Windows Phone beskrivs som ett alternativ till Android och Ios, känt för sitt enkla gränssnitt, Live Tiles och möjligheten att anpassa telefonens utseende.

I artikeln påpekas att Microsoft avslutade satsningen på Windows Phone genom ett kort meddelande på sociala medier, trots att plattformen hade miljoner användare och såldes i stora volymer via Nokia. Microsofts köp av Nokias mobilverksamhet följdes av en snabb nedläggning, något som vd Satya Nadella senare uttryckt ånger över.

Petitionen argumenterar för att det finns utrymme för ett tredje mobilalternativ och att en modern version av Windows Phone, byggd på dagens teknik, skulle kunna fylla en sådan roll. Samtidigt framhåller artikelförfattaren att Microsoft sannolikt inte kommer att agera på initiativet. Företaget har under flera år minskat sitt fokus på egen konsumenthårdvara och tidigare projekt som Surface Andromeda och Surface Duo har lagts ned.

Det spekuleras i att en framtida Windows‑baserad telefon skulle kunna vara möjlig i nischade användningsområden, särskilt med förbättrad ARM‑teknik. Men bedömningen är att en återkomst är mycket osannolik, och att Windows Phone i dag främst lever vidare som nostalgi och konceptidéer.

Om du vill underteckna petitionen finns den på Change.org.