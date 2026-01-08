Så vattentät är din mobil

Sedan i somras ställer EU krav på tåligheten för alla mobiltelefoner som säljs inom unionen.

Det kan variera rejält hur mycket en mobiltelefon tål, från att man ska vara försiktig med att använda den när det regnar till att du faktiskt kan använda telefonen till undervattensfotografering. De flesta mobiler är certifierade med en så kallad IP-klass, där IP står för “Ingress protection”, det vill säga vilket skalskydd mobilen har mot vatten och fasta partiklar. Men skyddet som IP-klassen ger kan vara missvisande för vad mobilen faktiskt tål. Därför kan det vara på sin plats att förklara hur det faktiskt fungerar.

Hur vet jag vad min mobiltelefon tål?

Kraven är inte högt ställda, men de innebär att tillverkarna måste redovisa tålighetsnivån. Både i fysiska butiker och webbutiker hittar du nu i skyltningen EU:s energiklass för telefonerna tillsammans med en del andra värden, inklusive tåligheten.

EU har dessutom en databas där man samlat denna information för alla tillverkares modeller, så det är det säkraste sättet att hitta hur tålig din mobil är, åtminstone om det är en nyare modell. Om du vet din telefons modellbeteckning kan du gå till EU:s databas och slå upp din telefon. Modellbeteckningen hittar du i telefonens inställningar och är oftast en kombination av siffror och bokstäver. Den kan du slå upp på https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonestablets20231669

Där hittar du information om enhetens tålighet, där kapslingsklass anger hur vattentålig mobilen är.

Vad betyder de olika klassningarna?

IP-klassning är ett mått på hur skyddad mobilen är mot vatten och damm. Det här står siffrorna för.

Ip-klassningen anges som IP och två siffror. Den första siffran är ett mått på skydd mot grus, sand och damm. Ju högre IP-klass, desto mindre partiklar är mobilen skyddad mot. Det här är nog något som de flesta inte bekymrar sig så mycket över. Vi utsätter inte mobilen för sand om vi kan undvika det alldeles oavsett vad kapslingsklassen säger.

Den andra siffran är den som intresserar oss här för den är måttet på vattenskydd. Varje nivå innebär att enheten passerat ett test där den utsatts för vatten. Så här ser skalan ut.

IPX1: Vatten droppar vertikalt över provföremålet i 10 minuter (motsvarar 1 mm regn per minut).

IPX2: 15° snett infallande vattendroppar faller mot provföremålet i 10 minuter (motsvarar 3 mm regn per minut).

IPX3: Vatten strilas över provföremålet i 5 minuter med 0,7 liter per minut med trycket 80 – 100 kPa.

IPX4: 10 liter vatten per minut strilas över provföremålet i 5 minuter med trycket 80 – 100 kPa.

IPX5: 12,5 liter vatten per minut spolas mot provföremålet från 2,5 till 3 m avstånd i minst 3 minuter.

IPX6: 100 liter vatten per minut spolas med 100 kPa tryck mot provföremålet från 3 m avstånd i minst 3 minuter.

IPX7: 30 minuter nedsänkning till ett djup av 1 m

IPX8: Nedsänkning i vattendjup och tid som anges av tillverkaren, men mer än vad som krävs för IPx7.

IPX9: Vatten som spolas med högt tryck runt hela objektet får inte ha skadlig inverkan.

IPX9K: Samma som ovan men med vattentemperaturer på 80 grader.

Utöver dessa klassningar finns även tryckklassning, som främst används för klockor. Det innebär att de är lufttäta upp till ett visst tryck mätt i atmosfärer. I praktiken är det vätsketryck vi intresserar oss av här, och en atmosfär motsvarar tio meters djup i vatten. 5ATM som är den vanligaste graderingen motsvarar alltså trycket från vattnet på 50 meters djup, och enheten ska klara det utan att ta in vatten.

Tittar man på dessa klasser kan man uppfatta det som att redan IPx1 gör att telefonen tål regn, vid IPx7 kan du bada med telefonen utan att den riskerar att ta skada, och en klocka med ATM5 kan du använda när du dyker med tuber. Det är fel. De här testerna utförs i labbmiljö med väldigt strikt definierade testmetoder. Verkligheten är betydligt stökigare. Om du till exempel har telefonen i regnet kommer det inte bara vattendroppar på den i olika vinklar, dropparna stannar också kvar och gnuggas mot telefonen med visst tryck om du lägger den i fickan. Undervattenstesterna utförs på telefoner som långsamt sänks ner i stillastående vatten, vilket är något annat än att bada med mobilen då telefonen utsätts för vatten i rörelse med helt annan kraft. Att en telefon tål att vara 30 minuter på 1,5 meters djup under vatten som de flesta mobiler med IP68-klass klarar betyder alltså inte att den är garanterad att tåla att du tappar den i en bassäng och den landar på 1,5 meters djup, för den är inte certifierad att tåla färden till botten på det sättet.

Varför har vissa telefoner mer än en IP-märkning?

De olika kapslingsklasserna mäter egentligen olika saker.

Ibland ser man att mobiltelefontillverkarna anger mer än en IP-klass i specifikationerna till mobilerna. Först med det var Sony som angav IP65/IP68 på sina mobiler. Mest extrema är Oneplus som på sin senaste toppmodell anger IP66/68/69/69K. Räcker det inte med den bästa kapslingsklassen?

Nja, egentligen inte. Varje nivå av IP-klassning innebär att enheten genomgått ett specifikt test, som vi räknade upp ovan. Och om en telefon tål att nedsänkas i vatten till 1,5 meters djup enligt IP68 är det inte självklart att den också tål att överspolas med vatten enligt IP65, för i det senare fallet är det ju vatten i rörelse med högre kraft.

Så när Oneplus 15 är klassad IP66/68/69/69K betyder det att den genomgått samtliga dessa fyra tester. Men då är det lite skryt inblandat, det är svårt att se hur en mobil skulle tåla att högtrycksspolas med varmvatten enligt IP69K men inte klara den översköljning som IP66 innebär.

Vad mäts inte av IP-klasserna?

Även med den kraftigaste IP-klassningen finns det saker som en mobil inte tål.

Det finns en del saker som mobiltelefonerna inte certifierats för att tåla, alldeles oavsett vilken IP-klass de har. En är tåligheten över tid. IP68 innebär normalt sett att man testar att en mobil klarar sig under vatten i 30 minuter. Den kan då klara sig längre, men det är inte garanterat. Man kan också fråga sig hur vattenskyddet förändras över tid. När mobilen är ett år gammal och du tappat den i golvet ett tiotal gånger, är vattenskyddet fortfarande intakt då? Det är ingenting som besvaras av IP-klassen.

Det finns inte heller någon IP-klass som ger skydd för annat än sötvatten. Mobilerna är alltså inte certifierade att tåla vare sig klorerat vatten från badbassänger eller havsvatten. Särskilt saltvatten är kraftigt korrosivt för metall, och även om din mobil tål ett dopp för stunden så är risken att till exempel kopparn i laddkontakten ärgas när telefonen torkar, särskilt om den får upprepade dopp i saltvatten.

Så vad betyder IP-klassningarna då egentligen?

Om man inte kan lita på att vattentätt betyder vattentätt, hur ska man då tolka IP-klasserna?

Man kan alltså inte utgå från att en mobil med IP-klass 68 tål att bada trots att den kan vara på 1,5 meters djup i 30 minuter. Hur ska man då tolka vad mobiltelefonen tål?

En tumregel är att tänka sig att varje vattenskyddsklass i praktiken är en nivå lägre än vad som anges. En mobil med IP-klass 54 tål då lättare regn men inte ösregn, en mobil med IP-klass 68 tål alla sorters regn men inte att bada, en mobil med IP69 tål bad, och en klocka med 5ATM tål att simmas med men inte att dyka.

Vad betyder det att en mobil är certifierad enligt MIL-STD-810H?

Förvånansvärt lite.

En del mobiltillverkare skryter även med att deras mobil är certifierad enligt MIL-STD-810H, den amerikanska militärens standard, och därmed är extra tålig. Problemet är att MIL-STD-810H inte har några fastslagna krav. Det är snarare en process som kontrollerar att tillverkaren håller vad den lovar.

För att en telefon ska MIL-STD-810H-certifieras genomgår den en rad tester för till exempel temperaturtålighet, vibrationer och stöttålighet, egenskaper som förvisso är uppskattade hos en telefon, men det finns ingen miniminivå för att få godkänt. I teorin kan du alltså ha en MIL-STD-810H-certifiering som talar om att mobilen går sönder vid minsta stöt, och du kan ändå hävda att den är MIL-STD-810H-certifierad.

I praktiken gör man inte en MIL-STD-810H-certifiering om man inte vill skryta lite med vad mobilen tål, men det viktiga är då vad tillverkaren uppger att mobilen tål, inte att den är certifierad. Det kan till exempel vara att telefonen är certifierad att tåla fall i betonggolv från en viss höjd. De flesta mobiler ska tåla ett fall från en meters höjd, lite tåligare mobiler klarar 1,5 meter och riktigt tåliga kan klara ett fall från 2 meters höjd.

Finns det något annat sätt att veta hur stöttålig en mobil är?

Alla mobiler som säljs i EU är faktiskt testade för sin stöttålighet.

Oavsett om tillverkaren själv har angett att mobilen klarar fall från en viss höjd har mobilen genomgått ett stöttest och fått en tålighetsklass av EU från A till E. Telefonen släpps upprepade gånger i olika vinklar från en höjd av en meter mot en stålplåt, och klassen är ett mått på hur många fall den tål. Funktionaliteten kontrolleras vid 45, 90, 180 och 270 fall, och tål enheten 270 fall utan att gå sönder får den alltså tålighetsklass A.