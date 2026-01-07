Asus presenterar router med WiFi 8

ASUS har presenterat sin första router baserad på den kommande standarden WiFi 8. Produkten, som kallas ROG NeoCore, visades upp som ett koncept under teknikmässan CES 2026 tillsammans med världens första verkliga prestandatest av WiFi 8. Enligt företaget markerar det här steget från teori till praktisk användning av den nya tekniken.

WiFi 8 är inte främst tänkt att ge högre topphastigheter, utan ska i stället förbättra stabilitet, täckning och svarstider i trådlösa nätverk. I tester jämfört med WiFi 7 uppges WiFi 8 ge upp till dubbelt så hög genomströmning på medellånga avstånd, dubbelt så bred täckning för uppkopplade IoT‑enheter, och upp till sex gånger lägre fördröjning i belastade nätverk. Förbättringarna bygger på smartare samordning mellan flera accesspunkter och anslutna enheter.

ASUS lyfter fram att WiFi 8 är anpassat för miljöer med många trådlösa nätverk, som flerbostadshus, samt för smarta hem‑produkter med låg strömförbrukning. Tekniken ska också ge jämnare prestanda när många enheter används samtidigt. Företaget planerar att lansera sina första WiFi 8‑routrar och mesh‑system för hemmabruk under 2026.

Enligt de uppgifter som finns tillgängliga just nu väntas IEEE:s officiella WiFi 8‑standard (802.11bn, även kallad Ultra High Reliability) bli färdigställd år 2028.