Krönika: Konsumentverket får städa när 2g och 3g stänger ner

Knappast. Utifrån de läsarkontakter vi haft med personer vars telefoner spärrats rör det sig i vissa fall om mobiler som finns i butik. Det publiceras inte heller några listor över vilka mobiler som är drabbade. Orsaken till det är dels att det kan variera inom en och samma telefonmodell, beroende på vilken mjukvara den har och var den är köpt. Den exakta modellbeteckningen kan ofta avgöra, men det är en kombination av siffror och bokstäver som de flesta inte känner till och som inte precis står på skylten i butiken. Och så har vi onlinebutiker som importerar från andra länder och hela marknaden för begagnat och fabriksrenoverat.

Detta borde man upptäckt mycket tidigare eftersom det fanns gott om förvarning, men nog om det nu. PTS vill ha problemet ur världen så fort som möjligt och har beordrat operatörerna att stänga av de berörda mobilerna till den 2 februari 2026. Problemet löst, på konsumenternas bekostnad?

Minst 70 000 mobilabonnenter har de senaste veckorna fått ett sms om att deras 4G-mobil kommer att stängas av från mobilnätet. Orsaken är att Telenor, Tele2 och Tre stänger ner 2G och 3G, och i sista stund har de upptäckt att det finns en hel massa 4g-mobiler som inte kan ringa nödsamtal över 4g.

Och som om inte det räckte så är det också beroende av hur operatörens mobilnät är konfigurerat. Du kan alltså ha en mobil som inte är berörd av nedsläckningen nu, i synnerhet om du har Telia som operatör eftersom Telia driver 2g vidare till slutet av 2027 och inte berörs av detta. Men så nappar du på ett bra erbjudande från en telefonförsäljare om nytt abonnemang, och plötsligt är du på ett nät där din telefon inte längre kan ringa nödsamtal.

Det finns alltså ingen anledning att tro att den sista telefonen som inte fungerar som den ska är borta ur näten den 2 februari, tvärtom kommer det att dyka upp nya telefoner även efter det. Och hur ska du som konsument som behöver en ny telefon veta om den verkligen kommer att fungera?

Det är i alla fall inte PTS problem, för saker som säljs i butik är Konsumentverkets ansvarsområde. Den boll som alltså har hamnat i Konsumentverkets knä utan någon som helst förvarning är att i samråd med återförsäljarna, mobiltillverkarna och kanske större återförsäljare av rekonditionerade mobiler, gallra ut de telefoner som inte fungerar med nödsamtal från butikerna. Om de fungerar med vissa operatörer men inte andra då? Oklart.

Detta när mobiloperatörerna helst inte vill tala om vilka mobilmodeller det rör sig om.

Jag hoppas att de går mer metodiskt till väga än vad PTS gjorde.