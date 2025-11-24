Så spelar du in telefonsamtal med en Samsung-mobil

Samtalsinspelning är tekniskt sett inte en ny funktion för One UI 8, den kom redan med One UI 7, men funktionen var avaktiverad för svenska användare. Det här är inget ovanligt, även Googles Pixelmobiler och Iphone har samtalsinspelning, men inte för svenska användare. Det här beror troligtvis på att det är olagligt att spela in telefonsamtal i många EU-länder. I Sverige är det fullt lagligt men tillverkarna bryr sig förmodligen inte om att särskilja svenska mobiler från andra europeiska utan stänger av funktionen. Samsung i Sverige ville dock ha samtalsinspelning och de fick det, men det tog en hel systemversion att få igenom det.

Hursomhelst, nu är funktionen här och fungerar utan att du behöver göra något särskilt.

För att slå på samtalsinspelning påbörjar du ett samtal. Då dyker det upp en knapp med en ikon som ser ut som en bandspelare på skärmen. Trycker du på den knappen inleds samtalsinspelningen. En röst kommer att meddela den du talar med att en inspelning av samtalet är påbörjad, så du kan inte använda funktionen för att spela in ett samtal i smyg.

Annons

Inspelningen pågår tills du trycker på knappen igen eller tills du lägger på. Den sparas sedan som en ljudfil som du öppnar med appen Röst-inspelning som finns förinstallerad på mobilen.

Vill du ha telefonsamtalet transkriberat till text kan du sedan göra det i appen Röst-inspelning. Transkribering av tal till text i denna app är inte en ny funktion i One UI 8, men tidigare kunde du ju inte spela in telefonsamtal och därmed få dem omgjorda till text.

Annons

I appen Röst-inspelning väljer du det inspelade samtalet (Filen heter Samtalsinspelning samt datum och klockslag) Bredvid titeln hittar du då Samsungs AI-ikon med en serie stjärnor. trycker du på den kan du välja mellan transkribering, sammanfattning och översättning. Väljer du transkribering får du samtalet i textform. AI-bearbetningen kan ta en stund beroende på hur långt samtalet är.

När samtalet transkriberas känner appen igen att det är två olika personer som talar och anger när det är den ena eller den andra som sagt något.

Annons

Det här tipset kommer från en längre artikel om nyheterna i Samsung One UI 8. Artikeln publicerades tidigare i sin helhet exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar. Hela den ursprungliga artikeln hittar du här.

