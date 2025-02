Spela in samtal med nya svenska tjänsten "spela.in" – Så gör du

Eftersom spela.in är svenskutvecklad ska tjänsten också vara anpassad för svenska förhållanden. Det är en webbtjänst, så du behöver inte installera någon app på din mobil.

Under betatestperioden finns spela.in bara som gratistjänst. Med den kan du spela in samtal på upp till 15 minuter, och 5 timmars samtal totalt, men max två samtal per dag. Du använder ett delat nummer, så tjänsten kan vara upptagen. En betalversion med betydligt färre begränsningar och möjlighet att få samtalen transkriberade kommer senare.

Till att börja med registrerar du ett konto på www.spela.in. Här måste du ange vilket telefonnummer du spelar in med, men du kan lätt ändra det om du vill byta nummer du spelar in från.

Spela in-tjänsten fungerar precis som Truecaller genom att du kopplar upp ett gruppsamtal med dig, den du pratar med och Spela in-tjänsten. Som vi nämnde ovan har en del abonnemang flerpartsamtal blockerade som standard. Är ditt abonnemang blockerat på det sättet kan du kontakta din operatör för att häva blockeringen, men är det ett företagsabonnemang måste detta göras av firmatecknaren. Däremot går det bra att ringa någon som inte har stöd för gruppsamtal och spela in, något som inte fungerade med samtalsinspelning med Truecaller.

Rent praktiskt fungerar det så att du ringer ett visst nummer som går till Spela in-tjänsten. Sedan parkerar du det samtalet, ringer upp den vars samtal du vill spela in, och sedan väljer du i telefonappen att foga samman samtalen till ett gruppsamtal. Eftersom du drar igång inspelningen innan du ringer upp den du vill spela in ditt samtal med är det inte säkert att den du talar med märker att samtalet spelas in. Du kan även dra igång inspelning när du blivit uppringd genom att starta ett gruppsamtal på samma sätt och ringa upp Spela in-tjänsten, men då blir det förstås uppenbart att du spelar in.

När du väl avslutat samtalet dyker din inspelning in rätt omgående på Spela in-tjänstens webbsida, som har ett enkelt och rent gränssnitt. Du kan spela upp inspelningen direkt från webbsidan eller ladda ner den, och du kan namnge olika inspelningar.

Ljudkvalitén på samtalet blir lidande av att det är gruppsamtal, och ännu mer i inspelningen. Det ljud du får duger till dokumentation av vad som sades, men absolut inte till att använda i till exempel radio eller poddar. Tjänsten är som sagt fortfarande i beta när detta skrivs och det är möjligt att ljudkvaliteten kan komma att förbättras. Med denna begränsning i åtanke är spela.in en inspelningstjänst som är både enkel att komma igång med och att använda.

