Test: Motorola Edge 60 Pro – Slimmad blandning

Betyg Telefoni & Data 8/10 Media & Skärm 9/10 System & program 7/10 Användarupplevelse 7/10 Material & kvalitet 8/10 Totalbetyg 78% Färgalternativ och väldesignad Tunn Batteritiden Lite dålig tryckrespons i kanterna AI som mest förvirrar

Du får utan tvekan mycket för pengarna när du väljer Motorola Edge 60 Pro. Trots att den har Pro i namnet så är det här inte en telefon med de mest extrema komponenterna eller prestandan. Det betyder dock inte att Motorola undviker att spänna bågen på flera områden och telefonen når upp till väldigt många av de önskemål man kan ha på en telefon idag. Framförallt är den tunn och lätt med ett tydligt fokus på design. Samarbetet med färgexperterna Pantone gör att Motorolas telefoner sticker ut och har ett eget uttryck jämfört med många andra. Rent praktiskt när vi använder telefonen utmärker sig skärmen. Den är bra och ljusstark. Precis som namnet på telefonen antyder så har skärmen böjda kanter vilket gör att telefonen upplevs som extra tunn när du håller den i handen och rent visuellt kan det vara effektfullt. Det behöver dock inte praktiskt alltid vara bra eftersom reaktionerna på pekningar i kanten inte alltid är den bästa och färgåtergivningen kan också skifta.

Motorolas gränssnitt, de anpassningar de lägger ovanpå Android kännetecknas av relativt tätt samarbete med Google, och Motorola har inte så många egna appar. De förlitar sig istället på till exempel Chrome som webbläsare, Google Foto för bildvisning och så vidare. Motorola vill dock gärna lägga till en massa tredjepartsappar du inte bett om så det kan vara ett irritationsmoment. Tack och lov går det ju rätt enkelt att avinstallera appar du inte använder.

Förstör mer än hjälper till

Utöver mer eller mindre bra extraappar har Motorola även laddat Edge 60 Pro, liksom flera av sina andra modeller, med Moto AI. Trots löften om att vara en personlig liten hjälpreda, sammanfatta notiserna från mina appar, spela in och sammanfatta möten, göra spellistor och hjälpa mig minnas viktiga saker har jag väldigt svårt att finna någon nytta i de här tjänsterna. Motorola har etablerat samarbeten med en rad av de mest profilerade AI-bolagen, med det mest kända, Open AI och deras Chat GPT som tydligt undantag.

Ett exempel på vad Moto AI gör är sammanfattningar av appnotiser. Det fungerar dock bara på ett fåtal appar, med fokus på personliga meddelanden, så till exempel Instagram.

När jag sneglar på telefonen efter att ha haft den i fickan möts jag av ett tiotal notiser och trycker på AI-valet “Uppdatera mig”. Då ska AI ta fram det viktigaste och sammanfatta, men vad den gör är snarare tvärtom. Mer eller mindre regelmässigt tar den bort det viktigaste och ersätter det ordet med ordet “something”. Ja, Moto AI har inte fullt ut stöd för svenska, även om den verkar förstå svenska hjälpligt. Istället för att faktiskt se vad mina kontakter skrivit, så får jag därför i sammanfattningen fraser som "Christoffer wants to remind you of something” istället för originalmeddelandet där det stod vad han faktiskt påminde mig om. Eller “David is asking you about the status of something. Samma sak där, jag måste gå tillbaka till det verkliga meddelandet för att få ut något som helst värde. Eftersom Moto AI:s sammanfattningar ofta blandar ihop kontonamn med vad någon faktiskt skrivit, gör rena missar och formulerar sig exempelvis “Hannes Är uppehåll på att du inte skriver till henne och har där lappat en brev” tillför det i dessa exempel enbart förvirring.

Jag skulle alltså säga att Moto AI tillför extremt lite i dagsläget, men det är ju också frivilligt att använda så det drar heller inte nödvändigtvis ner betyget på telefonen. Låt oss dock säga att det finns stor förbättringspotential. Återgår vi till själva den fysiska telefonen så har i alla fall Motorola fått det mesta rätt och det gör att helhetsintrycket räcker långt.

Förstklassig batteritid

Ett ovanligt kraftfullt batteri gör att telefonen räcker länge mellan laddningarna och när den väl ska laddas går det fort med 90 W snabbladdning. Kamerorna är mångsidiga, ger bra färgåtergivning och klarar sig fint även i mörker, men utan att ha den större sensor som marknadens bästa, och då betydligt dyrare kameramobiler föräras. Motorola Edge 60 Pro har inte extrem zoom men tre gånger optisk zoom räcker ju långt. Värt att nämna här är att Edge 60 Pro delar samma kamerauppsättning som den billigare Edge 60, så skillnaden ligger istället i prestanda, batterikapacitet och laddningshastighet. Båda telefonerna är på många områden minst lika bra eller bättre i praktiken än många betydligt dyrare flaggskepp. För även om här inte finns den allra senaste topp-processorn räcker kräften mer än väl.

Frågor och svar

Vad är skärmens böjda kanter bra för?

Främst handlar det om design, att göra så att skärmen känns större och innehållet nästan flödar ut över kanten. Men Motorola har även kantljus så du ska kunna se aviseringar även när du lägger telefonen upp och ner, men det är knappt märkbart.

Får jag med laddare och skal?

Nej, ingen laddare, men ett skal i samma färg som telefonen följer med.

Är telefonen tålig?

Ja, ovanligt tålig, den klarar både smuts och vatten under tryck.

Ett alternativ

Med ett pris kring idag 7000 kronor ligger Edge 60 Pro i samma prisklass som Samsung S25, men Motorola brukar tidvis ha ordentliga rabatter så det kan löna sig att vänta och hålla utkik.

Kameraexempel

Bra färgåtergivning och en mångsidig uppsättning kameror.