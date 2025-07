Test: The Fairphone (Gen 6) – Framtidslöfte

Betyg Fairphone The Fairphone (Gen 6) Telefoni & Data 8/10 Media & Skärm 6/10 System & program 7/10 Användarupplevelse 7/10 Material & kvalitet 8/10 Totalbetyg 72% Höga miljö- och etikmål Utbytbart batteri och annat Generöst med garanti och uppdateringslöften Ingen zoomkamera och svag i mörker Saknar trådlös laddning Inget överflöd av prestanda

Fairphone arbetar frenetiskt för att minimera sina klimatavtryck. Det kan verka motsägelsefullt att som mobiltillverkare dels vara ekonomiskt beroende av att sälja nya telefoner, samtidigt som själva nyckeln till minst klimatavtryck är att du ska köpa ny telefon så sällan som möjligt.

Delarna kan bytas ut

Fairphone löser det här genom att göra en telefon som är modulärt uppbyggd så att du själv enkelt kan skruva upp baksidan och först och främst byta ut batteriet, men sedan om det behövs även andra delar som kamera, usbc-porten, skärm, högtalare och så vidare. Utöver för rena reparationer så blir den här gånger det faktum att telefonen är modulärt uppbyggd även ett sätt att anpassa den till dina önskemål. Det går att köpa till olika tillbehör så att bakluckan på telefonen byts ut till en integrerad kreditkortshållare eller en hållare(ögla bak på telefonen för enklare grepp.

Jämför med en verklig åldring

Jag har nyligen i en separat artikel testat en verkligt gammal telefon, Samsung Galaxy S7 som nu är nio år gammal. Fairphone lovar med sin nya telefon fem års garanti och sju års uppdateringar av Android. Just mjukvaruuppdateringar är ju ofta det som gör en telefon obrukbar, om inget går sönder på den. BankID till exempel kräver uppdaterad mjukvara för att fungera. Den Samsung jag testade hade för länge sedan mist stödet för BankID och var dessutom väldigt seg att använda. Vissa funktioner som Samsung själva stod för som synk av kamerans album till egen molnlagring fungerade inte alls men Googles alla tjänster fungerade som vanligt. Det lovar gott för Fairphone. För mjukvaran i The Fairphone Gen 6 som är den här telefonens fullständiga namn är föredömligt enkelt och avskalat. De förlitar sig i stort på Googles appar och adderar ganska lite själva, bara en app för bland annat support och ett särskilt avkopplat läge vi ska återkomma till. Det här gör alltså att det blir relativt enkelt för Fairphone att hålla mjukvaran aktuell i många år framöver. Som en ytterligare trygghet har Fairphone med tidigare modeller också bevisat att de då hållit de uppdateringslöften de givit.

Skärm och framtid – oklart

Skärmen i The Fairphone är snabb och högupplöst, men har lite låg ljusstyrka. Hur snabb telefonen som helhet känns när den börjar sjunga på sista versen om sisådär 8 år är svårt att säga. Telefonen har alltså snabb skärmuppdatering, saknar Always on Display, men har ett systemchipp som känns snabbt idag. Det kan mycket väl få kämpa för att driva Android 22 som efter sju uppdateringar från det Android 15 som telefonen levereras med är den sista uppdatering telefonen ska få. Idag har telefonen som exempel Google Gemini när jag håller in startknappen. Vem vet vilka funktioner som finns i Android 22 och som The Fairphone då klarar att erbjuda.

Tittar vi till Fairphones historia ser vi inte ut att kunna räkna med nya funktioner i hårdvaruform i The Fairphone när åren går. Frågan dyker upp när jag tittar närmare på kamerorna i telefonen. I specifikationerna läser jag att det finns två kameror på baksidan och en selfiekamera på framsidan, men en snabb titt på baksidan visar tre kamerahål. En huvudkamera ger dig 50 megapixel och en vidvinkel på 11 kompletterar. Men den tredje platsen har ingen kamera. Jämfört med föregångaren Fairphone 5 har till och med upplösningen på de kameror som finns minskat. I reservdelsbutiken säljer Fairphone ersättningskameror om något skulle gå sönder, men de har i alla fall hittills aldrig erbjudit uppgraderade komponenter och det är nog inget vi ska hoppas på i framtiden heller.

Det är alltså de kameror som finns som du får nöja dig med. De räcker långt, men med vissa tydliga begränsningar. Zoom och bilder i mörker. Generellt får jag reletivt fin färgåtergivning och dynamiskt omfång i huvudkameran i många situationer, märkbart sämre i vidvinkeln. I kameraappen finns ett förval till två gångers förstoring och som mest kan du zoom in 10x. Jag tycker dock att zoomade bilder får acceptabel detaljrikedom bara någonstans till 3-4 gångers förstoring, sedan blir bildkvaliteten klart lidande. Jag märker också vissa brister när jag tar bilder så fort det blir lite mörkare och inomhusbilder utan ordentlig ljuskälla blir vid flera tillfällen sämre trots nattläge och lång slutartid, även jämfört med billigare telefoner, som den Oneplus Nord 5 jag testar samtidigt. I bilderna från The Fairphone Gen 6, till exempel från ett restaurangbesök med dämpad belysning, syns brister såväl i detaljrikedom som skärpa. Innan jag för över bilder till datorn för att jämföra lurar den svaga ljusstyrkan i Fairphone mig också att bilderna är sämre än vad de faktiskt är.

Jag vill avsluta testet med att fördjupa mig i den nya funktionen Fairphone Moments. När jag först testade den under lanseringen så var jag skeptisk och tyckte den var slarvigt genomförd, men när jag under testperioden nu faktiskt använt den tycker jag den fyller sin funktion.

På sidan av The Fairphone Gen 6 finns ett skjutreglage i klargul färg. När jag trycker ner det hamnar telefonen i sitt minimalistiska läge där allt utom de viktiga notiser jag definierat blir dolda och skärmen bara visar genvägar i textform till ett fåtal utvalda appar. Det är inte avancerat gjort, när jag klickar på en genväg öppnas fullständiga appen som vanligt men jag märker ändå tydligt att det minskar risken att jag blir sittande med telefonen scrollandes i något jag inte tänkt mig.

Frågor och svar

Hur många kameror?

Två på baksidan och på framsidan en selfiekamera i ett hål i skärmen. Den tredje ringen på baksidan rymmer alltså ingen kamera som de två andra.

Kan skjutreglaget anpassas och starta någon annan funktion?

Ja. När du startar telefonen aktiverar skjutreglaget det minimalistiska läget “Fairphone Moments”, men du kan i inställningarna ändra så att reglaget istället aktiverar något av Stör ej, Flygplansläge, Ficklampa, Mörkt/ljust läge eller Batterisparläge. Inget annat dock.

På vilka sätt skiljer sig Fairphone tydligast från andra tillverkare?

Alla tillverkare mer eller mindre arbetar ju idag med att minska sina klimatavtryck. När Greenpeace rankade mobiltillverkare på just hur gröna de är så vann Fairphone med Apple på andra plats. Ingen mobiltillverkare är fullt ut etiska eller miljövänliga, men Fairphone är bäst på det.

Ett alternativ

Ur miljöhänseende är alltid det bästa att behålla den mobil du redan har istället för att köpa ny och det näst bästa är därmed att köpa en begagnad mobil, en Fairphone kanske?

Kameraexempel

Bilderna har i de flesta fall bra färgåtergivning, men vidvinkeln är märkbart sämre och telefonen har tydliga brister när det gäller zoombilder och bilder i sämre ljus.