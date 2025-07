Test: Nothing Headphones 1 – Kåpor med stil

Betyg: 8/10 Styrningen

Behagligt musikljud Lite dyra

Stora även ihopfällda

Brittiska Nothing har blivit en uppstickare i mobilbranschen, men deras första produkt för ett par år sedan var ett headset som lät långt bättre än det kostade. Sedan dess har de gjort både mobiler och klockor, och för den delen en rad headset till, men Nothing Headphones 1 är deras första headset i formatet med två kåpor som täcker öronen.

Nothings fokus kan sägas vara på design som sticker ut, utan att för den skull vara mindre prisvärda, och det gäller även Nothing Headphones 1. De flesta Over Ear-hörlurar ser väl ungefär likadana ut, och framför allt ser de inte ut så här. Öronmuffarna är fästa på två fyrkantiga plattor i metall, och utanpå dem två ovaler i genomskinlig plast som avslöjar en del av innanmätet.

Det följer med ett fodral till headsetet, men det kan inte vikas ihop så att det blir riktigt kompakt. Du får även med två sladdar, headsetet kan användas som trådade hörlurar både med 3,5 mm-sladd och med usb-c-sladd.

De mjuka öronkuddarna är riktigt bekväma och jag kan ha på headsetet längre tid utan att det skaver. Däremot blir jag förstås svettig av det en varm sommardag. Nackdelen är att headsetet är svårt att använda när man till exempel tränar på gym, eftersom det glider av när man ligger ned. Det har det gemensamt med alla andra headset i den här formfaktorn jag har testat.

Utmärkt styrning

Headsetets knappar sitter på höger kåpa, det är fyra stycken som har en placering och form som gör det omöjligt att ta miste på dem. Det är en originell uppsättning knappar som gör att jag kan styra det mesta från lurarna. Där finns till exempel en toggle-knapp som jag kan skjuta åt ena eller andra hållet för att byta låt eller spola i musiken. Den gummiliknande play-pauseknappen kan jag dessutom dra fingret över för att justera volymen upp och ner. Det finns även en knapp för ai-assistent, och så av-påknappen som är ett distinkt skjutreglage.

Musikljudet är kalibrerat av den brittiska ljudfirman Kef, och kan sägas ge ett varmt ljud med lite avrundade diskanter. Det låter riktigt behagligt för musik, men när jag lyssnar på poddar kan jag sakna lite klarhet i de övre registren som gör röster tydligare. Basåtergivningen är naturlig och detaljerad, men om du vill ha extra bas finns det en knapp för det i appen Nothing X, där kan du vrida upp basen i flera steg. Det finns även en equalizerfunktion där det finns ett färdigt läge för röst som löser det problemet. Röstassistentknappen kan förresten programmeras till att hoppa mellan olika equalizerlägen. I appen kan du också slå på LDAC för högupplöst ljud på Androidmobiler.

Headsetet är försedd med automatisk brusreducering som utöver att själva kåporna stänger ute omgivningsljud filtrerar bort buller digitalt. Bullerdämpningen är riktigt bra. Inte Sony-bra, men definitivt bra nog på att ta bort ljudet från den jobbiga gräsklipparen eller motorbullret på bussen.

Samtalsljudet är inte headsetets starkaste sida, de jag pratar med tycker att det låter lite burkigt, men det går i alla fall att föra samtal utan för mycket lidande för den jag talar med.

Batteritiden är enligt Nothing 80 timmar på en laddning, men det är med aktiv brusreducering avslagen. Med ANC faller batteritiden till 35 timmar.

Nothing Headphones 1 kostar 3500 kronor. det är trots allt rätt mycket för ett headset och till det priset väntar man sig kanske en audiofilprodukt. Riktigt den nivån håller inte musikljudet, men om du vill ha ett headset av Over Eartyp och har fallit för den udda formgivningen lär du inte bli besviken på Nothing Headphones 1.