Duell i tunnaste vikbara: Samsung Galaxy Z Fold 7 mot Honor Magic V3

Samsungs Galaxy Z Fold 7 har en prislapp på 25 000 kronor och uppåt om du vill ha mer lagringsutrymme, medan Honor Magic V3 kostar strax under 20 000 kronor, så låt oss titta på vad du får för pengarna.

Samsung är den tillverkare som gjort vikbara telefoner ett etablerat faktum, men de har inte alla gånger varit den som verkligen bidragit med innovativa framsteg. Istället har utvecklingen inom vikbart gått ganska långsamt, fram till nu. När Honor släppte sin Magic V3 för ungefär ett år sedan så satte den en ny ribba, en utmaning Samsung nu svarat på med Fold 7 som är ännu lite tunnare. Annars har telefonerna mycket gemensamt, från just den grundläggande designen där du öppnar telefonen som en bok för att visa den större, vikbara skärmen. Sedan en tid finns Honor på den svenska marknaden och just dessa båda telefoners många likheter gör att det är upplagt för en spännande kamp.

Prestanda

Honor Magic V3

Låt oss börja med det viktigaste, för hela idén med vikbara är ju att få mer möjligheter i en telefon som ändå inte tar för mycket plats. Givet att Honors vikbara släpptes redan för ett år sedan så har den Snapdragon 8 Gen 3, det chipp som då var det snabbaste på marknaden. Telefonen har Android 15 idag och precis som Samsung utlovas sju års uppdateringar.Eftersom den ännu inte fått Android 16 och släpptes ett år innan Fold 7 så är dock livslängden mer begränsad än Folden. Gränssnittet i telefonen är Honor Magic OS med tydliga arv från Huawei, som ju ägde Honor innan det blev ett fristående varumärke 2020. Givet att utvecklingen när det gäller systemchipp inte går så snabbt som den en gång gjorde känns telefonen trots förra årets systemchipp alltså fortfarande snabb oavsett vad vi använder den till för arbetsuppgifter.

Betyg: 4

Samsung Galaxy Z Fold 7

Det här är ett tydligt generationsskifte. Fold 7 levereras som första telefon med Android 16 och vi får samma snabba systemchipp, Snapdragon 8 Elite for Galaxy som sitter i S25-serien. Det snabbaste som finns på marknaden alltså. Som tidigare får vi sju års systemuppdateringar och Samsung levererar sina telefonen med en lång rad egna tjänster som gör att de erbjuder mer än många andra märken. Vi har framförallt Galaxy AI med svenskt språkstöd men även sitt anpassade One UI, Samsung Wallet, integrering med Onedrive och en hel del annat. Telefonen känns snabb och prestandan räcker gott och väl till.

Betyg: 5

Vinnare prestanda: Samsung Galaxy Z Fold 7

Skärmar och användning

Honor Magic V3

Ser vi till specifikationer så är skärmarna i de båda telefonerna mycket likvärdiga. Upplösning, storlek och 120 hertz förhöjd uppdateringstakt i såväl inre och yttre skärm är likvärdigt i båda. Honor har dock lite lägre högsta ljusstyrka. Den viktiga multitaskingen sköter Honor genom att du kan dela skärmen med en app på varje halva och sedan dra ytterligare appar i flytande fönster över dessa. En särskild ikonmeny i kanten går att dra fram för att växla mellan appar och det går fint att växla skärmdelningen mellan vertikal och horisontell delning.

Betyg: 4

Samsung Galaxy Z Fold 7

Själva centrum i användarupplevelsen på en vikbar telefon som denna är ju hur produktiv man kan vara. Med Fold 7 har Samsung tagit bort stödet för penna så det är bara fingret och skärmtanegntbord som gäller från och med nu. Multitasking är ett område som Samsung, med Googles hjälp, förbättrat tydligt under åren Fold funnits. Nu finns en meny med ikoner ständigt tillgänglig i botten så fort du startat en app och den är ovärderlig för smidig växling mellan appar och för att starta appkombinationer och flytande fönster med ytterligare appar. Klar fördel Samsung.

Betyg: 5

Vinnare skärmar och användning: Samsung Galaxy Z Fold 7

Kameror

Honor Magic V3

Till det yttre ser Honor och Samsung ut att ha liknande kameraspecifikationer, men de har valt olika upplägg. Honor, med arv från Huawei som på sin storhetstid var ledande inom just mobilfoto, har en periskopzoom kombinerat med en serie högupplösta kamerasensorer. Just den här periskopzoomen är en tydlig faktor som ger Honor ett försprång just när det gäller bilder på långt håll, men i övrigt är matchen mer jämn.

Betyg: 5

Samsung Galaxy Z Fold 7

Kamerorna i Fold 7 kallar Samsung för Ultra när de ska klassificera dess egenskaper och det innebär att här finns en huvudsensor på 200 megapixel precis som i S25 Ultra. Den samlade kameraupplevelsen kommer dock inte upp i samma klass eftersom S25 Ultra även har ytterligare zoomegenskaper med en extra telekamera. Det är en jämn match när vi jämför bilderna från Honor med de från Fold 7 men zoombilderna är de som avgör till Honors fördel.

Betyg: 4

Vinnare kameror: Honor Magic V3

Totalbetyg

Samsung Galaxy Z Fold 7: 14

Honor Magic V3: 13

Totalvinnare: Samsung Galaxy Z Fold 7

Det är tack vare ett mer finslipat gränssnitt för mutitasking och fördelen av att ha de senaste komponenterna som avgör till Samsungs fördel. Fold 7 är ett tydligt generationsskifte där Samsung tagit flera steg framåt efter några år av bara marginella uppdateringar. Honors nästa vikbara är Magic V5 som är lanserad i Kina med uppdaterad prestanda och tros komma till Europa under hösten.