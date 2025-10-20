Duell bästa vikbara: Samsung Galaxy Z Fold 7 mot Google Pixel 10 Pro Fold

Att de här två telefonerna har en hel del gemensamt kommer därför inte som någon överraskning. De kör så klart båda två Android och de litar till stor del på Googles AI Gemini. Samtidigt är det två tydligt olika produkter där Samsung satsar mycket på eget gränssnitt och tjänster med svenskt språkstöd samt en tunn design som innebär ett generationsskifte.

Några månader senare var det så klart Rick som även det i New York, presenterade Pixel 10-serien av telefoner i ett event som sändes live och som talkshowvärden Jimmy Fallon höll i.

Priset för Samsungs Galaxy Z Fold 7 är 25 000 kronor och uppåt om du vill ha mer lagringsutrymme. Googles Pixel 10 Pro Fold är lite billigare och kostar från 22 000 kronor.

Prestanda och utförande

Google Pixel 10 Pro Fold

Direkt när vi börjar jämföra de båda vikbara så är skillnaderna uppenbara. När jag använder Pixel 10 Pro Fold tycker jag att gränssnittet flyter på bra, jag kan arbeta med flera appar samtidigt utan fördröjningar och även köra mer krävande spel. Så långt räcker prestandan utan problem. I en direkt jämförelse dock för att mäta just prestandan hamnar Google långt efter motståndaren. Pixel 10 Pro Folds systemchipp Tensor G5 får på de flesta områden se sig ordentligt omsprunget av Samsung och dess Snapdragon-chipp.

Ungefär lika stora är skillnaderna i det fysiska utförandet. Samsungs design av Fold 7 innebär ju ett generationsskifte medan Google Pixel 10 Pro Fold fortfarande är ordentligt tjock och klumpig när den är ihopvikt. Det blir en ojämn första gren i duellen.

Betyg: 3

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung släppte den senaste generationen av sina vikbara telefoner i juli i somras, men trots att Googles lanseringscykel ligger efter är Samsung tydligt steget före på nästan allt. Det mest tydliga är så klart formatet där Galaxy Z Fold 7 är så tunn att den inte upplevs som otymplig och tjock i hopvikt läge. Det är den största nackdelen med tidigare vikbara telefoner som Samsung nu eliminerat.

Precis som hos Google är det en annan telefon i uppställningen som får bättre kameror (Pixel 10 Pro i Googles fall, S25 Ultra i Samsungs) så du får fortfarande leva med lite av kompromisser, men när det gäller prestanda behöver Samsung Galaxy Z Fold 7 inte skämmas alls. Tvärtom överträffar den Google tydligt på nästan alla punkter.

Betyg: 5

Vinnare prestanda och utförande: Samsung Galaxy Z Fold 7

Skärmar, gränssnitt och användning

Google Pixel 10 Pro Fold

På många sätt har Google och Samsung varit ledande i att utveckla den vikbara upplevelsen. Google mest i form av mjukvaran, Android, och Samsung som drar det tunga lasset med hårdvaran. Först de senaste åren har Google anslutit. I Pixel 10 Pro Fold har vi ikonraden i botten på den stora vikbara skärmen. När jag startar en app försvinner raden, men jag kan locka fram den alltid med ett lätt svep från botten och den vägen öppna ytterligare en app i delad skärm. Jag kan sedan justera hur mycket varje app ska ha av skärmen. Vi ser tydlig utveckling från de första vikbara fram till idag i hur gränssnittet anpassats och förbättrats för den nya formfaktorn.

Jämför vi specifikationer så är skärmarna givetvis i hög klass med de självklara 120 hertz, bra ljusstyrka och snabb respons i båda. Pixel överträffar Samsung med bättre skydd mot damm och IP68.

Betyg: 4

Samsung Galaxy Z Fold 7

Med Z Fold 7 skippade Samsung stödet för penna så nu är det finger och skärmtangentbord du är hänvisad till, precis som i Pixel. Samsung har år för år utvecklat möjligheterna att multitaska i Fold. Du kan dra och släppa appar från ikonraden i botten och utöver två appar sida vid sida kan du även lägga lösa appar i flytande fönster över. Nyttan där är dock begränsad, det blir lätt trångt.

Betyg: 5

Vinnare skärmar, gränssnitt och användning: Samsung Galaxy Z Fold 7

Mjukvara

Google Pixel 10 Pro Fold

Huvudnumret här är nog Googles så kallade feature drops. Oberoende av årliga uppdateringar ger dessa telefonen nya funktioner och är ett löfte för framtiden. Dessutom har så klart Google precis som Samsung lovat att ge nya Android till Pro Fold i sju år. Google brukar till och med vara snabbare än alla andra tillverkare just på att få ut uppdateringen till sina telefoner så du slipper vänta, vilket du kan tvingas till hos andra tillverkare. En nackdel för Googles del är att många av de unika funktioner PIxel har än så länge inte är tillgängliga i Sverige eller på svenska. Det handlar om i stort AI-baserade tjänster till exempel för samtalsfiltrering. Där ligger Samsung före.

Betyg: 4

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung har länge satsat på ett unikt eget gränssnitt. One UI anpassar och lägger till en lång rad funktioner och appar, vissa bara dubbletter av Googles befintliga, andra genuint mer användbara. Samsung lovar sju års systemuppdateringar och även om de senaste tiden fokuserat mycket på Googles Gemini för AI finns här även en rad unika tjänster för översättning, sammanfattning och annat som faktiskt stödjer svenska. Inklusive samtalsinspelning.

Betyg: 5

Vinnare mjukvara: Samsung Galaxy Z Fold 7

Kameror

Google Pixel 10 Pro Fold

Sett till helheten är kamerorna i Google Pixel 10 Pro Fold och Samsungs konkurrent snarlika och delar många egenskaper. Googles huvudkamera på 48 megapixel är visserligen bara en fjärdedel av upplösningen i Galaxy Z Fold 7, men det har mindre påverkan på de faktiska bilderna. Google utmärker sig med en egen kameraapp och lite fler egna innovativa motivlägen, som den där du som tar bilden med hjälp av AI själv kan vara med i gruppbilder.

Betyg: 4

Samsung Galaxy Z Fold 7

Kameramatchen mellan Galaxy Z Fold 7 och Pixel 10 Pro Fold är jämn och det jag märker är framförallt att ena gången i svåra förhållanden är Galaxy bättre, andra gången Pixel och så fortsätter det. Mycket jämnt alltså. Båda telefonernas kameror klarar zoom med bra detaljrikedom upp till cirka 7-8 gångers förstoring. Jag lägger dock märke till att Samsung ofta tappar mer i detaljrikedom när jag zoomar i sämre ljus.

Betyg: 4

Vinnare kameror: Oavgjort

Totalbetyg

Samsung Galaxy Z Fold 7: 19

Google Pixel 10 Pro Fold: 15

Totalvinnare: Samsung Galaxy Z Fold 7

Prestandan och framförallt det slimmade formatet, kombinerat med Samsungs ansträngningar och att de lyckats få Galaxy AI:s tjänster tillgängliga på svenska inklusive samtalsinspelning. Ja, det blir aldrig riktigt någon match ens, utan Galaxy Z Fold 7 står som klar vinnare.