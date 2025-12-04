-
Mobil svarar om telefonerna som blockeras i 2G- och 3G-nedstängningen
-
PTS bär skulden när mobiler spärras med kort varsel
-
Krönika: Bästa prylen jag någonsin köpt
-
Nyheterna som gör mobilens batteri bättre
-
Krönika: 7 års uppdateringar men laddkontakten är slut
-
Duell: Vikbara Honor Magic V5 mot Samsung Galaxy Z Fold 7
-
Krönika Apple Intelligence: Skrattretande
-
Oppo om Hasselblad, europeisk expansion och hur de ska lyckas
-
Krönika: Till botten med Oppo och Oneplus
-
Oneplus Sverigechef berättar om Oneplus 15 och AI på svenska
Google, var god sök
Svenskarnas sökningar speglar året som gått
Årets söktoppar innehåller allt från debattören Charlie Kirk och Hockey-VM i Stockholm till virala trender som Labubu och 67.
Googles årliga lista över söktrender visar vad svenskarna var mest nyfikna på under 2025. Året präglades av stora nyhetshändelser, sportmästerskap och virala fenomen. Den mest trendande sökningen blev den amerikanske debattören Charlie Kirk, som sköts till döds i september. Därefter följde intresset för seriemördaren Ed Gein i samband med en ny Netflix-serie och Hockey-VM som hölls i Stockholm.
Bland de mest uppmärksammade sökningarna finns också Ozzy Osbournes bortgång, skolskjutningen i Örebro och damernas fotbolls-EM i Schweiz. Virala fenomen som gosedjuret Labubu och den så kallade “67”-trenden fick stor spridning, liksom frågor om recept och populära TV-serier.
Sporten dominerade med matcher i VM-kvalet, Mjällbys framgångar i Allsvenskan och profiler som Alexander Isak och Smilla Holmberg. Även Ryder Cup lockade stort intresse. Samhällsfrågor som kyrkovalet, listeriautbrottet i Stockholm och kriget mellan Israel och Iran märktes tydligt i sökningarna.
Underhållning och musik satte också avtryck. Svenskarna sökte på serier som Stenbeck, Åremorden och Squid Game, samt artister som KAJ, Maja Ivarsson och Kent. Listan över personer som gått bort under året innehåller bland andra Charlie Kirk, Ozzy Osbourne, fotbollsspelaren Diogo Jota och skådespelaren Gene Hackman.
Årets söktrender i Sverige 2025
Årets mest trendande sökningar
- Charlie Kirk
- Ed Gein
- Hockey-VM
- Ozzy Osbourne
- Labubu
- Örebro skolskjutning
- Iphone 17
- Fotbolls-EM
- Bianca Censori
- Ryder Cup
Nyheter och händelser
- Charlie Kirk
- Örebro skolskjutning
- Sverige-Schweiz
- Iran
- Listeria
- Kaj
- Kyrkovalet
- Kent
- Mjällby
- Peth test
Människor
- Bianca Censori
- Måns Zelmerlöw
- MrBeast
- Christopher Wollter
- Maja Ivarsson
- Björn Skifs
- Dermot Clemenger
- Greta Thunberg
- Isa Östling
- Julia Dufvenius
Människor vi minns
- Charlie Kirk
- Ozzy Osbourne
- Diogo Jota
- Gene Hackman
- Michelle Trachtenberg
- Diane Keaton
- Hulk Hogan
- Robert Redford
- Val Kilmer
- Michael Madsen
TV & Film
- Monster: Berättelsen om Ed Gein
- Stenbeck
- Adolescence
- Åremorden
- Squid game
- Vargasommar
- Nosferatu
- A Minecraft Movie
- Glaskupan
- The Last of Us
Idrottsprofiler
- Alexander Isak
- Graham Potter
- Smilla Holmberg
- Jon Dahl Tomasson
- Khamzat Chimaev
- Viktor Gyökeres
- Daniel Ståhl
- Pia Sundhage
- Fridolina Rolfö
- Maja Stark
Vad?
- Vad betyder 67?
- Vad är sepsis?
- Vad är Bilderberggruppen?
- Vad är listeria?
- Vad sa Axel i bonde söker fru?
- Vad är kulturkanon?
- Vad är grindr?
- Vad betyder sybau?
- Vad röstar man på i kyrkovalet?
- Vad importerar Sverige från USA?
Varför?
- Varför lämnade Robban Farmen?
- Varför brinner det i Los Angeles?
- Varför lämnade Diana Robinson?
- Varför blåser det så mycket?
- Varför krigar Iran och Israel?
- Varför vill Trump ha Grönland?
- Varför flyttas Kiruna?
- Varför höjs bolåneräntan?
- Varför ska man rösta i kyrkovalet?
- Varför är kaffet så dyrt?
Hur gör/ska/kan?
- Hur gör man en cappuccino?
- Hur ska man förvara batterier?
- Hur gör man olivolja?
- Hur kan man se Sverige-Polen?
- Hur gör man Dubai choklad?
- Hur gör man Squid Game-kakor?
- Hur kan Sverige ta sig till VM?
- Hur ska jag rösta i kyrkovalet?
- Hur gör man stuvade makaroner?
- Hur ska ett CV se ut?