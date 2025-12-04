Bli plusmedlem
Svenskarnas sökningar speglar året som gått

Årets söktoppar innehåller allt från debattören Charlie Kirk och Hockey-VM i Stockholm till virala trender som Labubu och 67.

Ove Kaufeldt
Publicerad

Googles årliga lista över söktrender visar vad svenskarna var mest nyfikna på under 2025. Året präglades av stora nyhetshändelser, sportmästerskap och virala fenomen. Den mest trendande sökningen blev den amerikanske debattören Charlie Kirk, som sköts till döds i september. Därefter följde intresset för seriemördaren Ed Gein i samband med en ny Netflix-serie och Hockey-VM som hölls i Stockholm. 

Bland de mest uppmärksammade sökningarna finns också Ozzy Osbournes bortgång, skolskjutningen i Örebro och damernas fotbolls-EM i Schweiz. Virala fenomen som gosedjuret Labubu och den så kallade “67”-trenden fick stor spridning, liksom frågor om recept och populära TV-serier. 

Sporten dominerade med matcher i VM-kvalet, Mjällbys framgångar i Allsvenskan och profiler som Alexander Isak och Smilla Holmberg. Även Ryder Cup lockade stort intresse. Samhällsfrågor som kyrkovalet, listeriautbrottet i Stockholm och kriget mellan Israel och Iran märktes tydligt i sökningarna. 

Underhållning och musik satte också avtryck. Svenskarna sökte på serier som Stenbeck, Åremorden och Squid Game, samt artister som KAJ, Maja Ivarsson och Kent. Listan över personer som gått bort under året innehåller bland andra Charlie Kirk, Ozzy Osbourne, fotbollsspelaren Diogo Jota och skådespelaren Gene Hackman. 

 

Årets söktrender i Sverige 2025 

Årets mest trendande sökningar 

  1. Charlie Kirk 
  2. Ed Gein 
  3. Hockey-VM 
  4. Ozzy Osbourne 
  5. Labubu 
  6. Örebro skolskjutning 
  7. Iphone 17 
  8. Fotbolls-EM 
  9. Bianca Censori 
  10. Ryder Cup 

Nyheter och händelser 

  1. Charlie Kirk 
  2. Örebro skolskjutning 
  3. Sverige-Schweiz 
  4. Iran 
  5. Listeria 
  6. Kaj 
  7. Kyrkovalet 
  8. Kent 
  9. Mjällby 
  10. Peth test 

Människor 

  1. Bianca Censori 
  2. Måns Zelmerlöw 
  3. MrBeast 
  4. Christopher Wollter 
  5. Maja Ivarsson 
  6. Björn Skifs 
  7. Dermot Clemenger 
  8. Greta Thunberg 
  9. Isa Östling 
  10. Julia Dufvenius 

Människor vi minns 

  1. Charlie Kirk 
  2. Ozzy Osbourne 
  3. Diogo Jota 
  4. Gene Hackman 
  5. Michelle Trachtenberg 
  6. Diane Keaton 
  7. Hulk Hogan 
  8. Robert Redford 
  9. Val Kilmer 
  10. Michael Madsen 

    11. TV & Film 

  1. Monster: Berättelsen om Ed Gein 
  2. Stenbeck 
  3. Adolescence 
  4. Åremorden 
  5. Squid game 
  6. Vargasommar 
  7. Nosferatu 
  8. A Minecraft Movie 
  9. Glaskupan 
  10. The Last of Us 

Idrottsprofiler 

  1. Alexander Isak 
  2. Graham Potter 
  3. Smilla Holmberg 
  4. Jon Dahl Tomasson 
  5. Khamzat Chimaev 
  6. Viktor Gyökeres 
  7. Daniel Ståhl 
  8. Pia Sundhage 
  9. Fridolina Rolfö 
  10. Maja Stark 

Vad? 

  1. Vad betyder 67? 
  2. Vad är sepsis? 
  3. Vad är Bilderberggruppen? 
  4. Vad är listeria? 
  5. Vad sa Axel i bonde söker fru? 
  6. Vad är kulturkanon? 
  7. Vad är grindr? 
  8. Vad betyder sybau? 
  9. Vad röstar man på i kyrkovalet? 
  10. Vad importerar Sverige från USA? 

Varför? 

  1. Varför lämnade Robban Farmen? 
  2. Varför brinner det i Los Angeles? 
  3. Varför lämnade Diana Robinson? 
  4. Varför blåser det så mycket? 
  5. Varför krigar Iran och Israel? 
  6. Varför vill Trump ha Grönland? 
  7. Varför flyttas Kiruna? 
  8. Varför höjs bolåneräntan? 
  9. Varför ska man rösta i kyrkovalet? 
  10. Varför är kaffet så dyrt? 

Hur gör/ska/kan? 

  1. Hur gör man en cappuccino? 
  2. Hur ska man förvara batterier? 
  3. Hur gör man olivolja? 
  4. Hur kan man se Sverige-Polen? 
  5. Hur gör man Dubai choklad? 
  6. Hur gör man Squid Game-kakor? 
  7. Hur kan Sverige ta sig till VM? 
  8. Hur ska jag rösta i kyrkovalet? 
  9. Hur gör man stuvade makaroner? 
  10. Hur ska ett CV se ut? 

