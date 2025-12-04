Svenskarnas sökningar speglar året som gått

Googles årliga lista över söktrender visar vad svenskarna var mest nyfikna på under 2025. Året präglades av stora nyhetshändelser, sportmästerskap och virala fenomen. Den mest trendande sökningen blev den amerikanske debattören Charlie Kirk, som sköts till döds i september. Därefter följde intresset för seriemördaren Ed Gein i samband med en ny Netflix-serie och Hockey-VM som hölls i Stockholm.

Bland de mest uppmärksammade sökningarna finns också Ozzy Osbournes bortgång, skolskjutningen i Örebro och damernas fotbolls-EM i Schweiz. Virala fenomen som gosedjuret Labubu och den så kallade “67”-trenden fick stor spridning, liksom frågor om recept och populära TV-serier.

Sporten dominerade med matcher i VM-kvalet, Mjällbys framgångar i Allsvenskan och profiler som Alexander Isak och Smilla Holmberg. Även Ryder Cup lockade stort intresse. Samhällsfrågor som kyrkovalet, listeriautbrottet i Stockholm och kriget mellan Israel och Iran märktes tydligt i sökningarna.

Underhållning och musik satte också avtryck. Svenskarna sökte på serier som Stenbeck, Åremorden och Squid Game, samt artister som KAJ, Maja Ivarsson och Kent. Listan över personer som gått bort under året innehåller bland andra Charlie Kirk, Ozzy Osbourne, fotbollsspelaren Diogo Jota och skådespelaren Gene Hackman.

Årets söktrender i Sverige 2025

Årets mest trendande sökningar

Charlie Kirk Ed Gein Hockey-VM Ozzy Osbourne Labubu Örebro skolskjutning Iphone 17 Fotbolls-EM Bianca Censori Ryder Cup

Nyheter och händelser

Charlie Kirk Örebro skolskjutning Sverige-Schweiz Iran Listeria Kaj Kyrkovalet Kent Mjällby Peth test

Människor

Bianca Censori Måns Zelmerlöw MrBeast Christopher Wollter Maja Ivarsson Björn Skifs Dermot Clemenger Greta Thunberg Isa Östling Julia Dufvenius

Människor vi minns

Charlie Kirk Ozzy Osbourne Diogo Jota Gene Hackman Michelle Trachtenberg Diane Keaton Hulk Hogan Robert Redford Val Kilmer Michael Madsen TV & Film

Monster: Berättelsen om Ed Gein Stenbeck Adolescence Åremorden Squid game Vargasommar Nosferatu A Minecraft Movie Glaskupan The Last of Us

Idrottsprofiler

Alexander Isak Graham Potter Smilla Holmberg Jon Dahl Tomasson Khamzat Chimaev Viktor Gyökeres Daniel Ståhl Pia Sundhage Fridolina Rolfö Maja Stark

Vad?

Vad betyder 67? Vad är sepsis? Vad är Bilderberggruppen? Vad är listeria? Vad sa Axel i bonde söker fru? Vad är kulturkanon? Vad är grindr? Vad betyder sybau? Vad röstar man på i kyrkovalet? Vad importerar Sverige från USA?

Varför?

Varför lämnade Robban Farmen? Varför brinner det i Los Angeles? Varför lämnade Diana Robinson? Varför blåser det så mycket? Varför krigar Iran och Israel? Varför vill Trump ha Grönland? Varför flyttas Kiruna? Varför höjs bolåneräntan? Varför ska man rösta i kyrkovalet? Varför är kaffet så dyrt?

Hur gör/ska/kan?