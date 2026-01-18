Apptips: OS‑appen samlar allt inför vinterspelen

Vinter-OS 2026 närmar sig och Milano–Cortina står redo att ta emot idrottare och besökare från hela världen. Under februari samlas några av de främsta vinteridrottarna för att tävla om medaljer i klassiska och nya grenar, och Sverige ligger väldigt bra till att kamma hem flera medaljer.

Den officiella appen för vinter-OS ger användaren en samlad och tillförlitlig översikt inför den kommande olympiaden. Genom appen går det att ta del av verifierade nyheter, uppdaterade tävlingsprogram och resultat i realtid. Användaren får även tillgång till information om idrottare, grenar och arenor, liksom möjligheten att följa särskilt utvalda lag och aktiva.

Appen erbjuder dessutom notiser vid viktiga händelser, vilket gör det enklare att hålla sig informerad under hela OS‑perioden. Den officiella OS‑appen finns till både Android och Ios och är framtagen för att ge en trygg och komplett digital ingång till spelen.