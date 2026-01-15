Microsoft mest imiterade företaget

Microsoft var det mest imiterade varumärket i nätfiskeattacker under fjärde kvartalet 2025. Det visar en ny rapport från säkerhetsföretaget Check Point Research. Enligt rapporten stod Microsoft för 22 procent av alla phishingförsök där kända varumärken användes för att lura användare att lämna ifrån sig inloggningsuppgifter. Google kom på andra plats med 13 procent, medan Amazon tog tredjeplatsen med 9 procent, delvis kopplat till ökad näthandel under Black Friday och julperioden.

Teknikföretag var den mest utsatta branschen under perioden. Angripare riktar sig ofta mot dessa företag eftersom stulna konton kan ge tillgång till molntjänster, företagsnätverk och identitetssystem. Sociala medier och finansiella tjänster var också vanliga mål. Facebook, som ägs av Meta, tog sig åter in på topp tio-listan efter en tids frånvaro, vilket tyder på ett ökat intresse för att kapa konton på sociala plattformar.

Rapporten beskriver flera exempel på verkliga attacker, bland annat falska Roblox-sidor som riktade sig mot barn, samt phishingförsök som utgav sig för att vara Netflix och Facebook. Enligt Check Point fortsätter nätfiske att vara effektivt eftersom angriparna använder allt mer trovärdiga kopior av välkända tjänster.

Topp tio-listan över de mest imiterade företaget var: